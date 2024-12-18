Вильфанд предупредил россиян об аномально холодной погоде в ряде регионов РФ

По его словам, заметные аномалии будут зафиксированы в Северо-Западном округе с 18 по 20 декабря. В Архангельской области прогнозируется понижение температуры на 6-12 градусов ниже нормы и морозы до -25 градусов. В Ненецком автономном округе – на 8-12 градусов ниже нормы и морозы до -30. В Мурманской области температура понизится на 14-15 градусов ниже нормы, до -28. В Коми ожидается понижение температуры на 8-17 градусов и морозы до -28-33 градусов. На востоке Ленинградской области – на 8-14 градусов ниже нормы, до -22.