Вильфанд предупредил россиян об аномально холодной погоде в ряде регионов РФ
В регионах Северо-Западного и Центрального федерального округов России прогнозируется аномально холодная погода с морозами до -30 градусов. Об этом заявил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
По его словам, заметные аномалии будут зафиксированы в Северо-Западном округе с 18 по 20 декабря. В Архангельской области прогнозируется понижение температуры на 6-12 градусов ниже нормы и морозы до -25 градусов. В Ненецком автономном округе – на 8-12 градусов ниже нормы и морозы до -30. В Мурманской области температура понизится на 14-15 градусов ниже нормы, до -28. В Коми ожидается понижение температуры на 8-17 градусов и морозы до -28-33 градусов. На востоке Ленинградской области – на 8-14 градусов ниже нормы, до -22.
Температура ниже нормы на 5-6 также прогнозируется в регионах Центрального федерального округа 18-19 декабря. Вильфанд уточнил, что понижение температуры на 6-9 градусов будет в Тверской, Московской, Ярославской, Владимирской и Ивановской областях, до -15-21 градуса. В Рязанской области ожидается -12-17 градусов. В Ямало-Ненецком автономном округе прогнозируется понижение температуры на 7-9 градусов, до -28–32 градусов. Согласно прогнозу, температура на 4-5 градусов ниже нормы 18 и 19 декабря ожидается в Красноярском крае и Хакасии. Понижение температуры на 3-4 градуса ожидается также на юге Хабаровского края, в Амурской области и в Приморье.
При этом по-прежнему «жаркая» погода прогнозируется в ближайшие пять дней в центре Красноярского края и на западе Якутии. В этих регионах температура будет на 8-12 градусов выше нормы.
15 декабря ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил о снегопадах и резком похолодании в Москве на неделе с 16 по 22 декабря. Леус предупредил, что похолодание начнется с 18 декабря, днем прогнозируется -4-6 градусов, а в ночь на 19 декабря ожидается -13-15 градусов. Днем 19 декабря в столице будет до -3 градусов мороза, из-за потепления образуются ледяные дожди и гололеды.