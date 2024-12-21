На побережье Крыма обнаружили мазут с потерпевших крушение танкеров

15 декабря в Керченском проливе танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение. Оно произошло в результате шторма, случился разлив топлива. После выброса нефтепродуктов на берег в Анапе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Президент РФ Владимир Путин, комментируя произошедшее, говорил, что из танкеров вытекло около 40% топлива. К 20 декабря удалось собрать 3303 т загрязненного мазутом песка и грунта. По оценке МЧС России, загрязненной считается территория побережья в Краснодарском крае протяженностью 54 км.