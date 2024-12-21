На побережье Крыма обнаружили мазут с потерпевших крушение танкеров
На Керченском полуострове (восточная часть Крыма) произошел выброс в море и на берег мазута с танкеров, которые на этой неделе в результате шторма потерпели крушение. Об этом сообщил в своем Telegram-канале советник главы республики Олег Крючков.
«На Керченском полуострове в районе мыса Змеиный и крепости Ени-Кале произошел выброс в море и на берег мазута с потерпевших аварию танкеров», – написал он.
В очистке берега участвуют силы федерального и регионального МЧС, министерства экологии и природных ресурсов Крыма и города Керчь, добавил Крючков. Для сбора пятна мазута морская спасательная служба направила судна «Максим Колосов» и «Анатолий Ткачев». В очистке берега и акватории, уточнил он, задействованы 112 человек, два корабля и 12 единиц наземной техники.
По информации мэрии Анапы, заместители главы города, закрепленные за участками береговой территории, проводят постоянный мониторинг пляжей и общаются с волонтерами на местах, чтобы при необходимости оперативно выдать недостающий инвентарь и средства индивидуальной защиты и «помочь в решении любых других вопросов».
15 декабря в Керченском проливе танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение. Оно произошло в результате шторма, случился разлив топлива. После выброса нефтепродуктов на берег в Анапе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Президент РФ Владимир Путин, комментируя произошедшее, говорил, что из танкеров вытекло около 40% топлива. К 20 декабря удалось собрать 3303 т загрязненного мазутом песка и грунта. По оценке МЧС России, загрязненной считается территория побережья в Краснодарском крае протяженностью 54 км.