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На побережье Крыма обнаружили мазут с потерпевших крушение танкеров

Ведомости

На Керченском полуострове (восточная часть Крыма) произошел выброс в море и на берег мазута с танкеров, которые на этой неделе в результате шторма потерпели крушение. Об этом сообщил в своем Telegram-канале советник главы республики Олег Крючков.

«На Керченском полуострове в районе мыса Змеиный и крепости Ени-Кале произошел выброс в море и на берег мазута с потерпевших аварию танкеров», – написал он.

В очистке берега участвуют силы федерального и регионального МЧС, министерства экологии и природных ресурсов Крыма и города Керчь, добавил Крючков. Для сбора пятна мазута морская спасательная служба направила судна «Максим Колосов» и «Анатолий Ткачев». В очистке берега и акватории, уточнил он, задействованы 112 человек, два корабля и 12 единиц наземной техники. 

По информации мэрии Анапы, заместители главы города, закрепленные за участками береговой территории, проводят постоянный мониторинг пляжей и общаются с волонтерами на местах, чтобы при необходимости оперативно выдать недостающий инвентарь и средства индивидуальной защиты и «помочь в решении любых других вопросов». 

15 декабря в Керченском проливе танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение. Оно произошло в результате шторма, случился разлив топлива. После выброса нефтепродуктов на берег в Анапе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Президент РФ Владимир Путин, комментируя произошедшее, говорил, что из танкеров вытекло около 40% топлива. К 20 декабря удалось собрать 3303 т загрязненного мазутом песка и грунта. По оценке МЧС России, загрязненной считается территория побережья в Краснодарском крае протяженностью 54 км.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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