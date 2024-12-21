МЧС: в Краснодарском крае необходимо очистить от мазута 54 км побережья
После крушения в Керченском проливе танкеров и разлива нефтепродуктов специалисты МЧС продолжают очищать береговую линию в Краснодарском крае, всего от загрязнений необходимо освободить 54 км, сообщает Telegram-канал федерального ведомства.
В Анапе предстоить очистить 44 км побережья Черного моря, еще 10 км береговой линии загрязнены в Темрюкском районе. По информации МЧС, в ходе работ волонтеры спасли 256 птиц. Последствия экологической катастрофы в Краснодарском крае устраняют более 6000 человек и свыше 300 единиц техники, добавили в ведомстве.
На сбор нефтепродуктов с пляжей может уйти около месяца, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
«Я думаю, примерно месяц, не больше <...> Но дальше, мы должны все понимать, процесс не остановится, потому что периодически море будет все время выбрасывать и выбрасывать нефтепродукты», – сказал Кондратьев корреспонденту телеканала «Звезда».
15 декабря в Керченском проливе танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение. Оно произошло в результате шторма, случился разлив топлива. После выброса нефтепродуктов на берег в Анапе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Президент РФ Владимир Путин, комментируя произошедшее, говорил, что из танкеров вытекло около 40% топлива.
19 декабря МЧС сообщило, что с начала работ в Краснодарском крае было было собрано более 1700 т загрязненного песка и грунта, очищено свыше 19,6 км береговой линии. На следующий день стало известно, что удалось собрать уже 3303 т загрязненного мазутом песка и грунта. 20 декабря опертшаб региона заявил о повторном загрязнении береговой полосы на участке протяженностью около 4 км в Темрюкском районе в поселка Веселовка в районе озера Соленое.