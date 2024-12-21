МЧС: в Краснодарском крае необходимо очистить от мазута 54 км побережья

19 декабря МЧС сообщило, что с начала работ в Краснодарском крае было было собрано более 1700 т загрязненного песка и грунта, очищено свыше 19,6 км береговой линии. На следующий день стало известно, что удалось собрать уже 3303 т загрязненного мазутом песка и грунта. 20 декабря опертшаб региона заявил о повторном загрязнении береговой полосы на участке протяженностью около 4 км в Темрюкском районе в поселка Веселовка в районе озера Соленое.