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МЧС: в Краснодарском крае необходимо очистить от мазута 54 км побережья

Ведомости

После крушения в Керченском проливе танкеров и разлива нефтепродуктов специалисты МЧС продолжают очищать береговую линию в Краснодарском крае, всего от загрязнений необходимо освободить 54 км, сообщает Telegram-канал федерального ведомства.

В Анапе предстоить очистить 44 км побережья Черного моря, еще 10 км береговой линии загрязнены в Темрюкском районе. По информации МЧС, в ходе работ волонтеры спасли 256 птиц. Последствия  экологической катастрофы в Краснодарском крае устраняют более 6000 человек и свыше 300 единиц техники, добавили в ведомстве.

На сбор нефтепродуктов с пляжей может уйти около месяца, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«Я думаю, примерно месяц, не больше <...> Но дальше, мы должны все понимать, процесс не остановится, потому что периодически море будет все время выбрасывать и выбрасывать нефтепродукты», – сказал Кондратьев корреспонденту телеканала «Звезда».

15 декабря в Керченском проливе танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение. Оно произошло в результате шторма, случился разлив топлива. После выброса нефтепродуктов на берег в Анапе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Президент РФ Владимир Путин, комментируя произошедшее, говорил, что из танкеров вытекло около 40% топлива. 

19 декабря МЧС сообщило, что с начала работ в Краснодарском крае было было собрано более 1700 т загрязненного песка и грунта, очищено свыше 19,6 км береговой линии. На следующий день стало известно, что удалось собрать уже 3303 т загрязненного мазутом песка и грунта. 20 декабря опертшаб региона заявил о повторном загрязнении береговой полосы на участке протяженностью около 4 км в Темрюкском районе в поселка Веселовка в районе озера Соленое. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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