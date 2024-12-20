С побережья в Краснодарском крае убрали 3300 тонн загрязненного мазутом грунта
Спасатели и волонтеры собрали с береговой линии Черного моря в Краснодарском крае 3303 т загрязненного мазутом песка и грунта. Об это пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
В ведомстве добавили, что в порту Анапы сорбентом обработали 100 кв. м акватории и собрали 4 т нефтесодержащей жидкости.
15 декабря в Керченском проливе во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Случился разлив топлива. После выброса нефтепродуктов на берег в Анапе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС).
18 декабря Следственный комитет по Республике Крым и городу Севастополю сообщил, что сотрудники правоохранительных органов задержали капитанов нефтетанкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Им предъявили обвинения по делу о нарушении правил безопасности эксплуатации морского транспорта.
19 декабря ТАСС со ссылкой на врио ГУ МЧС по Краснодарскому краю Андрея Потахова сообщил, что новых очагов возникновения нефтяных пятен и загрязнения береговой линии в регионе не обнаружено. Выброс мазута на берег прекратился.