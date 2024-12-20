На Кубани нашли второго погибшего из-за разлива мазута дельфина
Второй дельфин погиб в результате разлива нефтепродуктов на побережье Краснодарского края после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом рассказала ТАСС директор центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей.
18 декабря Белей сообщила агентству о гибели одного дельфина в районе Анапы. Экологи проводят мониторинг, уточняется информация о состоянии китообразных млекопитающих на Черноморском побережье Краснодарского края.
15 декабря в Керченском проливе во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Произошел разлив топлива. После выброса мазута на берег в Анапе ввели режим чрезвычайной ситуации.
По данным МЧС России на 19 декабря, в Краснодарском крае убрали более 860 т загрязненного нефтепродуктами грунта. Мониторинг береговой линии на протяжении 70 км продолжается, дополнительных нефтяных пятен не обнаружено. СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю сообщил, что правоохранители задержали капитанов нефтетанкеров. Им предъявили обвинения по делу о нарушении правил безопасности эксплуатации морского транспорта.