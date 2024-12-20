На Кубани нашли второго погибшего из-за разлива мазута дельфина

По данным МЧС России на 19 декабря, в Краснодарском крае убрали более 860 т загрязненного нефтепродуктами грунта. Мониторинг береговой линии на протяжении 70 км продолжается, дополнительных нефтяных пятен не обнаружено. СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю сообщил, что правоохранители задержали капитанов нефтетанкеров. Им предъявили обвинения по делу о нарушении правил безопасности эксплуатации морского транспорта.