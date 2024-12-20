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На Кубани нашли второго погибшего из-за разлива мазута дельфина

Ведомости

Второй дельфин погиб в результате разлива нефтепродуктов на побережье Краснодарского края после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом рассказала ТАСС директор центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей.

18 декабря Белей сообщила агентству о гибели одного дельфина в районе Анапы. Экологи проводят мониторинг, уточняется информация о состоянии китообразных млекопитающих на Черноморском побережье Краснодарского края.

15 декабря в Керченском проливе во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Произошел разлив топлива. После выброса мазута на берег в Анапе ввели режим чрезвычайной ситуации.

По данным МЧС России на 19 декабря, в Краснодарском крае убрали более 860 т загрязненного нефтепродуктами грунта. Мониторинг береговой линии на протяжении 70 км продолжается, дополнительных нефтяных пятен не обнаружено. СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю сообщил, что правоохранители задержали капитанов нефтетанкеров. Им предъявили обвинения по делу о нарушении правил безопасности эксплуатации морского транспорта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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