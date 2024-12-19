В Краснодарском крае убрали более 860 тонн загрязненного мазутом грунта
Свыше 860 т загрязненного нефтепродуктами грунта убрано в Краснодарском крае, сообщается в Telegram-канале МЧС России. По данным ведомства, мониторинг береговой линии на протяжении 70 км продолжается, а дополнительных нефтяных пятен не обнаружено.
До этого 19 декабря в МЧС сообщали, что в регионе было обследовано 130 км береговой линии. Работа на отдельных участках шла всю ночь, на месте работали более 5000 спасателей и волонтеров.
15 декабря в Керченском проливе танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение. Оно произошло в результате шторма, случился разлив топлива. После выброса нефтепродуктов на берег в Анапе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС).
18 декабря Следственный комитет по Республике Крым и городу Севастополю сообщил, что сотрудники правоохранительных органов задержали капитанов нефтетанкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Им предъявили обвинения по делу о нарушении правил безопасности эксплуатации морского транспорта.