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В Краснодарском крае убрали более 860 тонн загрязненного мазутом грунта

Ведомости

Свыше 860 т загрязненного нефтепродуктами грунта убрано в Краснодарском крае, сообщается в Telegram-канале МЧС России. По данным ведомства, мониторинг береговой линии на протяжении 70 км продолжается, а дополнительных нефтяных пятен не обнаружено.

До этого 19 декабря в МЧС сообщали, что в регионе было обследовано 130 км береговой линии. Работа на отдельных участках шла всю ночь, на месте работали более 5000 спасателей и волонтеров.

15 декабря в Керченском проливе танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение. Оно произошло в результате шторма, случился разлив топлива. После выброса нефтепродуктов на берег в Анапе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

18 декабря Следственный комитет по Республике Крым и городу Севастополю сообщил, что сотрудники правоохранительных органов задержали капитанов нефтетанкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Им предъявили обвинения по делу о нарушении правил безопасности эксплуатации морского транспорта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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