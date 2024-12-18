Правоохранители задержали капитанов потерпевших крушение в Черном море танкеров
Сотрудники правоохранительных органов задержали капитанов нефтетанкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», им предъявили обвинения по делу о нарушении правил безопасности эксплуатации морского транспорта, сообщает Следственный комитет по Республике Крым и городу Севастополю в Telegram-канале.
Танкеры получили существенные повреждения и затонули. В результате ЧП погиб вахтенный матрос «Волгонефть 212». Был допущен розлив мазута в акваторию Черного моря.
Капитанов арестовали по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 263 и ч.2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего на одном из судов погиб член экипажа).
По делу были проведены допросы свидетелей, обыски по маршруту судов, изъята документация. Назначены судебно-медицинские и судоводительские экспертизы членов экипажа.
После улучшения погоды запланировано проведение осмотра места крушения судов и извлечения обломков для технических и экологических экспертиз для установления вреда морской среде Азово-Черноморского бассейна из-за разлития мазута.
15 декабря танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в Керченском проливе. Крушение произошло в результате шторма, случился разлив топлива. После выброса нефтепродуктов на берег в Анапе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Работы по ликвидации последствий аварии продолжаются.