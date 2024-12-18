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Правоохранители задержали капитанов потерпевших крушение в Черном море танкеров

Ведомости

Сотрудники правоохранительных органов задержали капитанов нефтетанкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», им предъявили обвинения по делу о нарушении правил безопасности эксплуатации морского транспорта, сообщает Следственный комитет по Республике Крым и городу Севастополю в Telegram-канале.

Танкеры получили существенные повреждения и затонули. В результате ЧП погиб вахтенный матрос «Волгонефть 212». Был допущен розлив мазута в акваторию Черного моря.

Капитанов арестовали по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 263 и ч.2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего на одном из судов погиб член экипажа).

По делу были проведены допросы свидетелей, обыски по маршруту судов, изъята документация. Назначены судебно-медицинские и судоводительские экспертизы членов экипажа.

После улучшения погоды запланировано проведение осмотра места крушения судов и извлечения обломков для технических и экологических экспертиз для установления вреда морской среде Азово-Черноморского бассейна из-за разлития мазута.

15 декабря танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в Керченском проливе. Крушение произошло в результате шторма, случился разлив топлива. После выброса нефтепродуктов на берег в Анапе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Работы по ликвидации последствий аварии продолжаются.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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