Правоохранители задержали капитанов потерпевших крушение в Черном море танкеров

Капитанов арестовали по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 263 и ч.2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего на одном из судов погиб член экипажа).