Минтранс заявил о круглосуточной работе по ликвидации последствий крушения судов

Для очистки береговой линии были привлечены дополнительные резервы ФГБУ «АМП Черного моря», ФГУП «Росморпорт» и ФГБУ «Морспасслужба». По информации Минтранса, в сборе нефтепродуктов задействованы более 150 сотрудников подведомственных Росморречфлоту организаций и волонтеры. Сейчас в поселок Веселовка Темрюкского района, где также были зафиксированы загрязнения берега, прибыло более 100 курсантов и сотрудников ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова и Херсонской государственной морской академии.