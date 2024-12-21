Минтранс заявил о круглосуточной работе по ликвидации последствий крушения судов
После крушения в Керченском проливе танкеров и разлива нефтепродуктов оперативный штаб по ликвидации последствий работает в круглосуточном режиме, группировку сил и средств усилили, сообщает Telegram-канал Минтранса РФ.
Для очистки береговой линии были привлечены дополнительные резервы ФГБУ «АМП Черного моря», ФГУП «Росморпорт» и ФГБУ «Морспасслужба». По информации Минтранса, в сборе нефтепродуктов задействованы более 150 сотрудников подведомственных Росморречфлоту организаций и волонтеры. Сейчас в поселок Веселовка Темрюкского района, где также были зафиксированы загрязнения берега, прибыло более 100 курсантов и сотрудников ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова и Херсонской государственной морской академии.
«Утвержден сменный график участия в операции, налажено материально-техническое обеспечение участников. Привлечены 17 единиц техники, в том числе шесть самосвалов, погрузчики, манипуляторы», – говорится в сообщении.
На двух площадках в районе Веселовки замминистра транспорта Александр Пошивай «лично проинспектировал» ход работ по уборке прибрежной зоны от мазута, добавили в министерстве. Чиновник заслушал также доклады о ходе ликвидации ЧС на месте выброса мазута на берег и на площадке у места расположения судна.
15 декабря в Керченском проливе танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение. Оно произошло в результате шторма, случился разлив топлива. После выброса нефтепродуктов на берег в Анапе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Президент РФ Владимир Путин, комментируя произошедшее, говорил, что из танкеров вытекло около 40% топлива. На Керченском полуострове (восточная часть Крыма) произошел выброс в море и на берег мазута, сообщил 21 декабря советник главы республики Олег Крючков.