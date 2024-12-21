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Минтранс заявил о круглосуточной работе по ликвидации последствий крушения судов

Ведомости

После крушения в Керченском проливе танкеров и разлива нефтепродуктов оперативный штаб по ликвидации последствий работает в круглосуточном режиме, группировку сил и средств усилили, сообщает Telegram-канал Минтранса РФ.

Для очистки береговой линии были привлечены дополнительные резервы ФГБУ «АМП Черного моря», ФГУП «Росморпорт» и ФГБУ «Морспасслужба». По информации Минтранса, в сборе нефтепродуктов задействованы более 150 сотрудников подведомственных Росморречфлоту организаций и волонтеры. Сейчас в поселок Веселовка Темрюкского района, где также были зафиксированы загрязнения берега, прибыло более 100 курсантов и сотрудников ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова и Херсонской государственной морской академии. 

«Утвержден сменный график участия в операции, налажено материально-техническое обеспечение участников. Привлечены 17 единиц техники, в том числе шесть самосвалов, погрузчики, манипуляторы», – говорится в сообщении.  

На двух площадках в районе Веселовки замминистра транспорта Александр Пошивай «лично проинспектировал» ход работ по уборке прибрежной зоны от мазута, добавили в министерстве. Чиновник заслушал также доклады о ходе ликвидации ЧС на месте выброса мазута на берег и на площадке у места расположения судна. 

15 декабря в Керченском проливе танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение. Оно произошло в результате шторма, случился разлив топлива. После выброса нефтепродуктов на берег в Анапе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Президент РФ Владимир Путин, комментируя произошедшее, говорил, что из танкеров вытекло около 40% топлива. На Керченском полуострове (восточная часть Крыма) произошел выброс в море и на берег мазута, сообщил 21 декабря советник главы республики Олег Крючков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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