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Подполковника Поликарпова посмертно наградили орденом Мужества

Ведомости

Подполковник Илья Поликарпов, который погиб в результате взрыва с начальником войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорем Кирилловым, посмертно награжден орденом Мужества. Об этом рассказал ТАСС его друг, руководитель фонда «Русское наследие» Владимир Хмелев.

По словам Хмелева, министр обороны РФ Андрей Белоусов передал орден Мужества супруге Поликарпова. 21 декабря в Вольском районе Саратовской области прошли похороны подполковника. Кириллова похоронили 20 декабря на территории Федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» Минобороны РФ. Ему присвоили посмертно звание Героя России.

Кириллов и Поликарпов были убиты утром 17 декабря в результате взрыва на территории жилого комплекса на юго-востоке Москвы. Взрывное устройство было заложено в самокат, стоявший рядом с подъездом. Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по ст. 105, 205, 222.1, 223.1 УК РФ (убийство, террористический акт, незаконный оборот и изготовление взрывчатых веществ).

18 декабря подозреваемого в убийстве Кириллова и Поликарпова гражданина Узбекистана Ахмада Курбанова задержали. 19 декабря фигуранта дела заключили под стражу до 17 февраля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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