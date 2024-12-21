Подполковника Поликарпова посмертно наградили орденом Мужества

Кириллов и Поликарпов были убиты утром 17 декабря в результате взрыва на территории жилого комплекса на юго-востоке Москвы. Взрывное устройство было заложено в самокат, стоявший рядом с подъездом. Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по ст. 105, 205, 222.1, 223.1 УК РФ (убийство, террористический акт, незаконный оборот и изготовление взрывчатых веществ).