Подполковника Поликарпова посмертно наградили орденом Мужества
Подполковник Илья Поликарпов, который погиб в результате взрыва с начальником войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорем Кирилловым, посмертно награжден орденом Мужества. Об этом рассказал ТАСС его друг, руководитель фонда «Русское наследие» Владимир Хмелев.
По словам Хмелева, министр обороны РФ Андрей Белоусов передал орден Мужества супруге Поликарпова. 21 декабря в Вольском районе Саратовской области прошли похороны подполковника. Кириллова похоронили 20 декабря на территории Федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» Минобороны РФ. Ему присвоили посмертно звание Героя России.
Кириллов и Поликарпов были убиты утром 17 декабря в результате взрыва на территории жилого комплекса на юго-востоке Москвы. Взрывное устройство было заложено в самокат, стоявший рядом с подъездом. Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по ст. 105, 205, 222.1, 223.1 УК РФ (убийство, террористический акт, незаконный оборот и изготовление взрывчатых веществ).
18 декабря подозреваемого в убийстве Кириллова и Поликарпова гражданина Узбекистана Ахмада Курбанова задержали. 19 декабря фигуранта дела заключили под стражу до 17 февраля.