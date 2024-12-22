Суд арестовал экс-главу «Главзарубежстроя» Ледовского по делу о мошенничестве
Бывший гендиректор ЗАО «Главзарубежстрой» Вадим Ледовский арестован по делу об особо крупном мошенничестве. Это следует из картотеки Мещанского суда Москвы.
Ледовский подозревается в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере, или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Максимальное наказание по этой части – до 10 лет лишения свободы.
Заказчиками объектов ЗАО «Главзарубежстрой» были МИД России, ФГУП «Госзагрансобственность» Управления делами президента РФ, Минкультуры, а также Минэкономразвития РФ. В ноябре 2022 г. компания была признана банкротом. ЗАО «Главзарубежстрой» занималось строительством жилых и нежилых зданий. В частности, компанией были построены объекты для дипмиссий РФ в США, Турции, Таджикистане, Казахстане, Грузии, Латвии, Афганистане, Бельгии и др.
21 декабря Тверской суд Москвы арестовал бывшего заместителя министра просвещения РФ Дениса Грибова. Грибов также обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Грибов, по данным следствия, совместно с сообщниками разработал схему по хищению денег, которые выделялись из бюджета на развитие профессионального образования. Подозреваемые заключили госконтракт на проведение стажировок педагогов, однако мероприятия в рамках контракта не проводились. Было похищено бюджетных средств на сумму свыше 54 млн руб.