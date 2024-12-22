Суд арестовал экс-главу «Главзарубежстроя» Ледовского по делу о мошенничестве

Заказчиками объектов ЗАО «Главзарубежстрой» были МИД России, ФГУП «Госзагрансобственность» Управления делами президента РФ, Минкультуры, а также Минэкономразвития РФ. В ноябре 2022 г. компания была признана банкротом. ЗАО «Главзарубежстрой» занималось строительством жилых и нежилых зданий. В частности, компанией были построены объекты для дипмиссий РФ в США, Турции, Таджикистане, Казахстане, Грузии, Латвии, Афганистане, Бельгии и др.