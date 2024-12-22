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Суд арестовал экс-главу «Главзарубежстроя» Ледовского по делу о мошенничестве

Ведомости

Бывший гендиректор ЗАО «Главзарубежстрой» Вадим Ледовский арестован по делу об особо крупном мошенничестве. Это следует из картотеки Мещанского суда Москвы.

Ледовский подозревается в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере, или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Максимальное наказание по этой части – до 10 лет лишения свободы.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что по делу арестован еще один фигурант. 

Заказчиками объектов ЗАО «Главзарубежстрой» были МИД России, ФГУП «Госзагрансобственность» Управления делами президента РФ, Минкультуры, а также Минэкономразвития РФ. В ноябре 2022 г. компания была признана банкротом. ЗАО «Главзарубежстрой» занималось строительством жилых и нежилых зданий. В частности, компанией были построены объекты для дипмиссий РФ в США, Турции, Таджикистане, Казахстане, Грузии, Латвии, Афганистане, Бельгии и др.

21 декабря Тверской суд Москвы арестовал бывшего заместителя министра просвещения РФ Дениса Грибова. Грибов также обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). 

Грибов, по данным следствия, совместно с сообщниками разработал схему по хищению денег, которые выделялись из бюджета на развитие профессионального образования. Подозреваемые заключили госконтракт на проведение стажировок педагогов, однако мероприятия в рамках контракта не проводились. Было похищено бюджетных средств на сумму свыше 54 млн руб. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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