В РФ создадут комиссию по развитию спорта среди инвалидов-ветеранов спецоперации
Правительство России распорядилось создать межведомственную комиссию для развития физической культуры и спорта среди лиц с инвалидностью, полученной в ходе участия в специальной военной операции и иных вооруженных конфликтах. Распоряжение опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов.
Организацию деятельности комиссии возложат на Министерство спорта РФ.
Председателем комиссии назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Туда также вошли министр спорта Михаил Дегтярев, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова и заместитель министра обороны Анна Цивилева.
29 июля сообщалось, что Министерство культуры РФ начнет выдачу удостоверения участников боевых действий.
В январе 2023 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ о социальных гарантиях для военных, участвующих в спецоперации на Украине, и их семей. Согласно документу, семьям военных, сотрудников МВД и Росгвардии в случае их гибели во время боевых действий единовременно выплатят по 5 млн руб. Военнослужащим, которые получат ранение или контузию, полагается единовременная выплата в размере 3 млн руб.