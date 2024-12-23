В РФ создадут комиссию по развитию спорта среди инвалидов-ветеранов спецоперации

В январе 2023 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ о социальных гарантиях для военных, участвующих в спецоперации на Украине, и их семей. Согласно документу, семьям военных, сотрудников МВД и Росгвардии в случае их гибели во время боевых действий единовременно выплатят по 5 млн руб. Военнослужащим, которые получат ранение или контузию, полагается единовременная выплата в размере 3 млн руб.