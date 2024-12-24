В ХМАО запустили локализацию программы «Время героев»
В Ханты-Мансийском автономном округе запущена локализация федеральной программы «Время героев». Об этом заявил губернатор ХМАО Руслан Кухарук в своем послании о положении дел и перспективах развития региона.
«Важный аспект – вопросы трудоустройства бойцов, вернувшихся домой. Мы уже в числе первых регионов по этому параметру, но нужно пойти еще дальше. Для этого создан региональный аналог федеральной программы «Время героев» – «Герои Югры», – заявил губернатор.
Отбор участников, по словам главы региона, стартует 25 декабря. Обучение начнется в начале 2025 г. Кухарук уверен, что «выпускники окружной программы достойно усилят управленческую команду Югры». Первому заместителю губернатора Алексею Геннадьевичу Забазлаеву поручено дополнительно разработать» простой, но действенный механизм резервирования» рабочих мест в государственных учреждениях для ветеранов спецоперации.
«Уверен, и бизнес в стороне не останется: необходимо в ускоренном темпе выработать оптимальные варианты стимулирования предприятий и организаций округа, трудоустраивающих ветеранов, особенно тех, кто готов создавать для них специальные рабочие места, а также сформировать особый комплекс мер поддержки тех участников СВО, которые сами хотят стать предпринимателями», – добавил Кухарук.
Президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой запуска в регионах аналогичных «Времени героев» проектов 14 декабря на XXII съезде «Единой России». Тогда глава государства отметил, что такие региональные программы запущены в ХМАО, Белгородской, Воронежской, Рязанской, Самарской, Тульской областях и в Ставропольском крае. Путин также отмечал, что партии нужно заниматься поиском участников спецоперации, которые заинтересовались бы участием в таком проекте.
В ходе прямой линии президент рассказал, что на обучение в рамках программы «Время героев» были отобраны 83 человека из 83 000 претендентов. Путин сообщил, что для участия в проекте нужны люди с опытом административной работы, образованием и др.