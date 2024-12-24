В ХМАО запустили локализацию программы «Время героев»

«Уверен, и бизнес в стороне не останется: необходимо в ускоренном темпе выработать оптимальные варианты стимулирования предприятий и организаций округа, трудоустраивающих ветеранов, особенно тех, кто готов создавать для них специальные рабочие места, а также сформировать особый комплекс мер поддержки тех участников СВО, которые сами хотят стать предпринимателями», – добавил Кухарук.