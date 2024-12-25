Росавиация: упавший самолет пытался сесть в Актау после столкновения с птицами
Разбившийся в Казахстане пассажирский самолет Embraer 190 выбрал аэропорт Актау в качестве запасного аэродрома, предварительно, после столкновения с птицами. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.
По его словам, Росавиация поддерживает связь с авиакомпанией «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), авиационными властями Азербайджана и Казахстана.
Пассажирский самолет, летевший из Баку в Грозный, разбился рядом с Актау около 09:30 мск. Перед крушением он подал сигнал SOS над Каспийским морем. Согласно данным авиакомпании, на борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По информации минтранспорта Казахстана, в самолете были 16 россиян, 37 граждан Азербайджана, шесть – Казахстана, три – Киргизии. «РИА Новости» со ссылкой на оперштаб МЧС Казахстана сообщило о 25 выживших в авиакатастрофе, их доставили в областную больницу Актау.
Агентство со ссылкой на источник также писало, что в связи с крушением самолета президент Азербайджана Ильхам Алиев вернется в Баку с саммита СНГ в Ленинградской области.