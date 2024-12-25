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Росавиация: упавший самолет пытался сесть в Актау после столкновения с птицами

Ведомости

Разбившийся в Казахстане пассажирский самолет Embraer 190 выбрал аэропорт Актау в качестве запасного аэродрома, предварительно, после столкновения с птицами. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

По его словам, Росавиация поддерживает связь с авиакомпанией «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), авиационными властями Азербайджана и Казахстана.

Пассажирский самолет, летевший из Баку в Грозный, разбился рядом с Актау около 09:30 мск. Перед крушением он подал сигнал SOS над Каспийским морем. Согласно данным авиакомпании, на борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По информации минтранспорта Казахстана, в самолете были 16 россиян, 37 граждан Азербайджана, шесть – Казахстана, три – Киргизии. «РИА Новости» со ссылкой на оперштаб МЧС Казахстана сообщило о 25 выживших в авиакатастрофе, их доставили в областную больницу Актау.

Агентство со ссылкой на источник также писало, что в связи с крушением самолета президент Азербайджана Ильхам Алиев вернется в Баку с саммита СНГ в Ленинградской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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