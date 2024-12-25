На Кубни введен краевой режим ЧС из-за выбросов нефтепродуктов
На Кубани введен режим ЧС из-за непрекращающихся выбросов нефтепродуктов на берег, сообщает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.
«К сожалению, выброс нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района затянулся и не прекращается», – подчеркнул губернатор.
В сообщении говорится о том, что, по прогнозам специалистов, основная часть мазута должна была остаться на дне моря, что позволило бы собрать ее в воде, но из-за погодных условий нефтепродукты поднимаются наверх. Кондратьев благодарит всех неравнодушных, которые помогают справиться со сложившейся ситуацией.
15 декабря из-за крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в Черном море произошел разлив топлива, который повлек за собой экологическую катастрофу. После выброса мазута на побережье Анапы был установлен режим ЧС. 24 декабря пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что ввод федерального режима ЧС не планируется. В Краснодарском крае работает глава Минприроды Александр Козлов, который докладывает о развитии ситуации Владимиру Путину.