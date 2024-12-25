На Кубни введен краевой режим ЧС из-за выбросов нефтепродуктов

В сообщении говорится о том, что, по прогнозам специалистов, основная часть мазута должна была остаться на дне моря, что позволило бы собрать ее в воде, но из-за погодных условий нефтепродукты поднимаются наверх. Кондратьев благодарит всех неравнодушных, которые помогают справиться со сложившейся ситуацией.