Меняйло: взрыв в ТЦ Владикавказа произошел из-за падения обломков БПЛА
Причиной взрыва и пожара в торговом центре Владикавказа стало падение обломков сбитого беспилотного летательного аппарата, сообщил глава Северной Осетии – Алании Сергей Меняйло в своем Telegram-канале, ссылаясь на данные Минобороны.
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник в 8:28 мск.
По словам Меняйло, предварительные результаты следственно-оперативных мероприятий подтверждают эту версию. На записях, сделанных камерами наблюдения торгового центра, видно, что взрыв произошел извне. Взрывотехники ищут фрагменты сбитого дрона.
«Работы всех служб на месте ЧП продолжаются», – написал глава региона.
Меняйло добавил, что, по данным оборонного ведомства, атака БПЛА была предпринята по ряду регионов Северо-Кавказского федерального округа.
Взрыв в ТЦ «Алания молл» случился утром 25 декабря. Погибла женщина, состояние еще одного пострадавшего уточняется. В здании выбило стекла, на верхнем этаже начался пожар. На месте работали 154 специалиста и 34 единицы техники, в 10:15 мск пламя было потушено. Ранее Меняйло исключил версию со взрывом системы подачи газа, так как, по его словам, здание не было газифицировано.