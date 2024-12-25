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Меняйло: взрыв в ТЦ Владикавказа произошел из-за падения обломков БПЛА

Ведомости

Причиной взрыва и пожара в торговом центре Владикавказа стало падение обломков сбитого беспилотного летательного аппарата, сообщил глава Северной Осетии – Алании Сергей Меняйло в своем Telegram-канале, ссылаясь на данные Минобороны.

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник в 8:28 мск.

По словам Меняйло, предварительные результаты следственно-оперативных мероприятий подтверждают эту версию. На записях, сделанных камерами наблюдения торгового центра, видно, что взрыв произошел извне. Взрывотехники ищут фрагменты сбитого дрона.

«Работы всех служб на месте ЧП продолжаются», – написал глава региона.

Меняйло добавил, что, по данным оборонного ведомства, атака БПЛА была предпринята по ряду регионов Северо-Кавказского федерального округа.

Взрыв в ТЦ «Алания молл» случился утром 25 декабря. Погибла женщина, состояние еще одного пострадавшего уточняется. В здании выбило стекла, на верхнем этаже начался пожар. На месте работали 154 специалиста и 34 единицы техники, в 10:15 мск пламя было потушено. Ранее Меняйло исключил версию со взрывом системы подачи газа, так как, по его словам, здание не было газифицировано.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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