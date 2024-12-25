Меняйло: взрыв в ТЦ Владикавказа произошел из-за падения обломков БПЛА

Взрыв в ТЦ «Алания молл» случился утром 25 декабря. Погибла женщина, состояние еще одного пострадавшего уточняется. В здании выбило стекла, на верхнем этаже начался пожар. На месте работали 154 специалиста и 34 единицы техники, в 10:15 мск пламя было потушено. Ранее Меняйло исключил версию со взрывом системы подачи газа, так как, по его словам, здание не было газифицировано.