Путин: к месту крушения самолета в Казахстане вылетел борт МЧС

Прежде чем начать обсуждения в рамках неформальной встречи глав государств президент РФ выразил соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим. Он уточнил, что в Актау сейчас направляется самолет МЧС с медицинским персоналом и с необходимым дополнительным оборудованием на борту. Помощь происходит по согласованию с президентом Казахстана.