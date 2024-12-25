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Путин: к месту крушения самолета в Казахстане вылетел борт МЧС

Ведомости

Борт МЧС РФ вылетел на место крушения самолета в Актау, сообщил президент РФ Владимир Путин в начале саммита глав государств СНГ.

Прежде чем начать обсуждения в рамках неформальной встречи глав государств президент РФ выразил соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим. Он уточнил, что в Актау сейчас направляется самолет МЧС с медицинским персоналом и с необходимым дополнительным оборудованием на борту. Помощь происходит по согласованию с президентом Казахстана.

«Повторяю еще раз, будем надеяться на скорейшее восстановление пострадавших, и, конечно, уверен, будет произведено тщательное расследование. Мы согласуем работу наших специальных авиационных служб по всем вопросам, связанным с этой трагедией», – добавил Путин.

В связи с трагедией президент Азербайджана Ильхам Алиев вернулся в Баку и не сможет участвовать в саммите. Владимир Путин связался с ним и выразил соболезнования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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