Путин: к месту крушения самолета в Казахстане вылетел борт МЧС
Борт МЧС РФ вылетел на место крушения самолета в Актау, сообщил президент РФ Владимир Путин в начале саммита глав государств СНГ.
Прежде чем начать обсуждения в рамках неформальной встречи глав государств президент РФ выразил соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим. Он уточнил, что в Актау сейчас направляется самолет МЧС с медицинским персоналом и с необходимым дополнительным оборудованием на борту. Помощь происходит по согласованию с президентом Казахстана.
«Повторяю еще раз, будем надеяться на скорейшее восстановление пострадавших, и, конечно, уверен, будет произведено тщательное расследование. Мы согласуем работу наших специальных авиационных служб по всем вопросам, связанным с этой трагедией», – добавил Путин.
В связи с трагедией президент Азербайджана Ильхам Алиев вернулся в Баку и не сможет участвовать в саммите. Владимир Путин связался с ним и выразил соболезнования.