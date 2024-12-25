Суд оштрафовал художницу Эллен Шейдлин по статье о дискредитации армии
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 30 000 руб. художницу Елену Лялину, более известную под псевдонимом Эллен Шейдлин, по статье 20.3.3 КоАП (дискредитация армии России), подтвердила «Ведомостям» глава пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.
Как ранее сообщала пресс-служба судов, полиция составила протокол в отношении художницы из-за трех постов в личном Telegram-канале, они были посвящены событиям вокруг спецоперации на Украине. Записи вышли в период с 31 декабря 2022 г. по 18 февраля 2023 г., сами записи уже удалены, но остались в архивах. Дело поступило в суд 16 декабря, художница же находится за пределами России.
На своем сайте Шейдлин называет себя «мультимедиа-художницей», которая в своих работах «соединяет эстетику интернета с образами из личной мифологии».
14 декабря Московский городской суд признал законным решение Тверского суда, который постановил выписать административный штраф блогеру Анастасии Ивлеевой на 50 000 руб. за дискредитацию Вооруженных сил России.