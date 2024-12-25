Суд оштрафовал художницу Эллен Шейдлин по статье о дискредитации армии

Как ранее сообщала пресс-служба судов, полиция составила протокол в отношении художницы из-за трех постов в личном Telegram-канале, они были посвящены событиям вокруг спецоперации на Украине. Записи вышли в период с 31 декабря 2022 г. по 18 февраля 2023 г., сами записи уже удалены, но остались в архивах. Дело поступило в суд 16 декабря, художница же находится за пределами России.