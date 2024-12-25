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Суд оштрафовал художницу Эллен Шейдлин по статье о дискредитации армии

Ведомости

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 30 000 руб. художницу Елену Лялину, более известную под псевдонимом Эллен Шейдлин, по статье 20.3.3 КоАП (дискредитация армии России), подтвердила «Ведомостям» глава пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

Как ранее сообщала пресс-служба судов, полиция составила протокол в отношении художницы из-за трех постов в личном Telegram-канале, они были посвящены событиям вокруг спецоперации на Украине. Записи вышли в период с 31 декабря 2022 г. по 18 февраля 2023 г., сами записи уже удалены, но остались в архивах. Дело поступило в суд 16 декабря, художница же находится за пределами России.

На своем сайте Шейдлин называет себя «мультимедиа-художницей», которая в своих работах «соединяет эстетику интернета с образами из личной мифологии».

14 декабря Московский городской суд признал законным решение Тверского суда, который постановил выписать административный штраф блогеру Анастасии Ивлеевой на 50 000 руб. за дискредитацию Вооруженных сил России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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