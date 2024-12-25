Суд арестовал еще одного фигуранта дела о мошенничестве с квартирой Долиной
Таганский суд Москвы поместил под арест еще одного фигуранта по делу о мошенничестве в отношении певицы Ларисы Долиной, сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Андрея Основа отправили в СИЗО по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) на срок 1 месяц 4 дня.
В октябре Таганский суд Москвы арестовал Дмитрия Леонтьева, еще одного фигуранта дела о мошенничестве против Долиной. Леонтьев представился сотрудником правоохранительных органов и под предлогом сохранности денежных средств убедил Долину осуществить переводы ее денежных средств на банковские счета, подконтрольные обвиняемому.
13 августа Долина опубликовала видеообращение, в котором заявила, что стала жертвой мошенников, в результате чего на ее квартиру сейчас наложен арест. В чем заключалась мошенничество, она не уточнила, назвав лишь действия злоумышленников «очень изощренными и спланированными». Предварительным следствием установлено, говорила певица, что мошенники находятся на Украине.