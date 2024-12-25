Суд арестовал еще одного фигуранта дела о мошенничестве с квартирой Долиной

13 августа Долина опубликовала видеообращение, в котором заявила, что стала жертвой мошенников, в результате чего на ее квартиру сейчас наложен арест. В чем заключалась мошенничество, она не уточнила, назвав лишь действия злоумышленников «очень изощренными и спланированными». Предварительным следствием установлено, говорила певица, что мошенники находятся на Украине.