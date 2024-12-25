Останки убитого журналиста Максимова нашли спустя 20 лет в Санкт-Петербурге

По данным «Коммерсанта», Смирнов в 2004 г. узнал о готовившемся материале журналиста. Он попросил знакомого связаться с Максимовым, назначить встречу в бане недалеко от петербургского метро «Чернышевская». Тогда со Смирновым было еще три сообщника. Преступники задушили журналиста, тело погрузили в служебную машину и отвезли в лесополосу у поселка Белоостров.