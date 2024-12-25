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Останки убитого журналиста Максимова нашли спустя 20 лет в Санкт-Петербурге

Ведомости

Останки убитого в 2004 г. журналиста Максима Максимова обнаружили в Санкт-Петербурге спустя 20 лет, сообщает Следственный комитет России в своем Telegram-канале.

Как пишет «Коммерсант», ранее в его убийстве сознался полковник полиции в отставке Михаил Смирнов, который должен был стать одним из героев материала журналиста про противоправные действия в работе местных силовиков. 

Смирнов дал показания по делу. Криминалисты СКР исследовали поселок Белоостров, где, согласно словам экс-полковника МВД, было закопано тело убитого.

Для подтверждения личности погибшего и причины его смерти будут назначены необходимые экспертизы. СКР уточняет, что расследование по делу продолжается.

По данным «Коммерсанта», Смирнов в 2004 г. узнал о готовившемся материале журналиста. Он попросил знакомого связаться с Максимовым, назначить встречу в бане недалеко от петербургского метро «Чернышевская». Тогда со Смирновым было еще три сообщника. Преступники задушили журналиста, тело погрузили в служебную машину и отвезли в лесополосу у поселка Белоостров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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