Останки убитого журналиста Максимова нашли спустя 20 лет в Санкт-Петербурге
Останки убитого в 2004 г. журналиста Максима Максимова обнаружили в Санкт-Петербурге спустя 20 лет, сообщает Следственный комитет России в своем Telegram-канале.
Как пишет «Коммерсант», ранее в его убийстве сознался полковник полиции в отставке Михаил Смирнов, который должен был стать одним из героев материала журналиста про противоправные действия в работе местных силовиков.
Смирнов дал показания по делу. Криминалисты СКР исследовали поселок Белоостров, где, согласно словам экс-полковника МВД, было закопано тело убитого.
Для подтверждения личности погибшего и причины его смерти будут назначены необходимые экспертизы. СКР уточняет, что расследование по делу продолжается.
По данным «Коммерсанта», Смирнов в 2004 г. узнал о готовившемся материале журналиста. Он попросил знакомого связаться с Максимовым, назначить встречу в бане недалеко от петербургского метро «Чернышевская». Тогда со Смирновым было еще три сообщника. Преступники задушили журналиста, тело погрузили в служебную машину и отвезли в лесополосу у поселка Белоостров.