Российский экипаж Ursa Major спасли испанские моряки
Экипаж затонувшего российского корабля Ursa Major («Большая медведица») спасли моряки испанского судна Salvamar Drago. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу владельца судна – группу компаний «Оборонлогистика».
Salvamar Drago отбуксировал россиян в порт испанской Картахены. Экипаж разместили в местной гостинице.
«Оборонлогистика» также сообщала, что судно под норвежским флагом Oslo Carrier 3 отказалось принять на борт экипаж Ursa Major.
23 декабря судно Ursa Major затонуло в международных водах Средиземного моря между испанским городом Мурсия и алжирским Ораном. Судно под российским флагом вышло из Санкт-Петербурга 11 декабря и направлялось во Владивосток, куда должно было прибыть 22 января. Издание El Espanol писало, что крушение произошло в результате взрыва в машинном отделении. Двое членов экипажа пропали без вести, 14 человек спасли и переправили в порт Картахена в Испании. Все члены экипажа – граждане России.
По показаниям членов экипажа Ursa Major, 23 декабря в 13:50 по мск прозвучали три последовательных взрыва с правого борта в районе кормовой части, затем судно получило крен на правый борт до 25 градусов, указывающий на поступление воды в судовые помещения.
Представитель «Оборонлогистики» заявил, что причиной крушения стала целенаправленная террористическая атака. В борту корабля обнаружилась пробоина размером 50 x 50 см с рваными краями, направленными внутрь судна.