Американец собирал в РФ данные для системы генетического скрининга россиян

Спектор был взят под стражу в августе 2023 г. ТАСС сообщал, что мужчина является уроженцем России с американским гражданством. Он проходил по делу о взятке экс-помощницы бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича Анастасии Алексеевой. В апреле прошлого года Алексеева была приговорена к 12 годам колонии общего режима и штрафу в 75 млн руб. по делу о получении взятки. По версии следствия, посредником в передаче взятки выступил Спектор, которого летом 2021 г. признали виновным по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взятке в особо крупном размере) и приговорили к четырем годам колонии строгого режима. Позже апелляция отменила решение и после повторного разбирательства Спектор получил 3,5 года лишения свободы.