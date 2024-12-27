Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Американец собирал в РФ данные для системы генетического скрининга россиян

Ведомости

Осужденный в России на 15 лет колонии американец Евгений (Джин) Спектор занимался сбором данных для создания системы генетического скрининга жителей РФ в интересах США. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Согласно данным ведомства, гражданин США, действуя в интересах Пентагона и аффилированной с ним компании, собрал и передал иностранной стороне сведения «по биотехнологической и биомедицинской тематикам, в том числе составляющие государственную тайну, для последующего создания США системы высокоскоростного генетического скрининга населения России».

24 декабря Мосгорсуд приговорил Спектора, являющегося экс-председателем совета директоров группы «Медполимерпром», к 15 годам колонии строгого режима и 14 млн руб. штрафа. Иностранца признали виновным в шпионаже (ст. 276 УК РФ). Судебные заседания по делу американца проходили в закрытом режиме. По данным ФСБ, приговор в законную силу не вступил.

Спектор был взят под стражу в августе 2023 г. ТАСС сообщал, что мужчина является уроженцем России с американским гражданством. Он проходил по делу о взятке экс-помощницы бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича Анастасии Алексеевой. В апреле прошлого года Алексеева была приговорена к 12 годам колонии общего режима и штрафу в 75 млн руб. по делу о получении взятки. По версии следствия, посредником в передаче взятки выступил Спектор, которого летом 2021 г. признали виновным по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взятке в особо крупном размере) и приговорили к четырем годам колонии строгого режима. Позже апелляция отменила решение и после повторного разбирательства Спектор получил 3,5 года лишения свободы.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных