Американец собирал в РФ данные для системы генетического скрининга россиян
Осужденный в России на 15 лет колонии американец Евгений (Джин) Спектор занимался сбором данных для создания системы генетического скрининга жителей РФ в интересах США. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Согласно данным ведомства, гражданин США, действуя в интересах Пентагона и аффилированной с ним компании, собрал и передал иностранной стороне сведения «по биотехнологической и биомедицинской тематикам, в том числе составляющие государственную тайну, для последующего создания США системы высокоскоростного генетического скрининга населения России».
24 декабря Мосгорсуд приговорил Спектора, являющегося экс-председателем совета директоров группы «Медполимерпром», к 15 годам колонии строгого режима и 14 млн руб. штрафа. Иностранца признали виновным в шпионаже (ст. 276 УК РФ). Судебные заседания по делу американца проходили в закрытом режиме. По данным ФСБ, приговор в законную силу не вступил.
Спектор был взят под стражу в августе 2023 г. ТАСС сообщал, что мужчина является уроженцем России с американским гражданством. Он проходил по делу о взятке экс-помощницы бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича Анастасии Алексеевой. В апреле прошлого года Алексеева была приговорена к 12 годам колонии общего режима и штрафу в 75 млн руб. по делу о получении взятки. По версии следствия, посредником в передаче взятки выступил Спектор, которого летом 2021 г. признали виновным по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взятке в особо крупном размере) и приговорили к четырем годам колонии строгого режима. Позже апелляция отменила решение и после повторного разбирательства Спектор получил 3,5 года лишения свободы.