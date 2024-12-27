Работа аэропорта «Северный» в Грозном временно ограничена
27 декабря в международном аэропорту «Северный» города Грозный введен план «Ковер», сообщил «Интерфаксу» генеральный директор аэропорта Альви Шахгириев.
План был объявлен в 5:08 по московскому времени. Часть рейсов задерживается.
«Аэропорт закрыт по плану "Ковер", не принимаем и не выпускаем», – сказал гендиректор.
В аэропорту Казани сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 10:00, аэропорт продолжит работу в штатном режиме, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
26 декабря в Москве был введен план «Ковер» в аэропортах «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково», «Жуковский». Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. В 16:39 по мск все аэропорты возобновили работу в штатном режиме.