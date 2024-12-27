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Работа аэропорта «Северный» в Грозном временно ограничена

Ведомости

27 декабря в международном аэропорту «Северный» города Грозный введен план «Ковер», сообщил «Интерфаксу» генеральный директор аэропорта Альви Шахгириев.

План был объявлен в 5:08 по московскому времени. Часть рейсов задерживается.

«Аэропорт закрыт по плану "Ковер", не принимаем и не выпускаем», – сказал гендиректор.

В аэропорту Казани сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 10:00, аэропорт продолжит работу в штатном режиме, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.

26 декабря в Москве был введен план «Ковер» в аэропортах «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково», «Жуковский». Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. В 16:39 по мск все аэропорты возобновили работу в штатном режиме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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