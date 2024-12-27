Работа аэропорта «Северный» в Грозном временно ограничена

26 декабря в Москве был введен план «Ковер» в аэропортах «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково», «Жуковский». Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. В 16:39 по мск все аэропорты возобновили работу в штатном режиме.