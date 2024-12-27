Росстандарт сообщил об отзыве 19 752 автомобилей Kaiyi в России

23 декабря Росстандарт заявил об отзыве ООО «АГР» 31 741 автомобиля Skoda Rapid и 23 943 машин Volkswagen Polo, которые были реализованы с 2014 по 2023 г. Выяснилось, что на транспортных средствах во время длительной работы в режиме холостого хода и приэкстремально низкой температуре окружающей среды (ниже -35 градусов) возможно накопление электростатического заряда на поверхности топливных магистралей. В редких обстоятельствах это может привести к разрушению материала топливопровода.