Росстандарт сообщил об отзыве 19 752 автомобилей Kaiyi в России
Дистрибутор китайского автобренда Kaiyi ООО «Каи рус» отзывает с российского рынка 19 752 автомобиля, реализованных с 2023 по 2024 г. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росстандарт.
По информации агентства, отзыву подлежат машины Kaiyi X7, Kaiyi X3 и Kaiyi E5. Транспортные средства отзываются из-за отсутствия блока управления системой оповещения экстренных оперативных служб.
В феврале Минпромторг России расширил список автомобилей, рекомендованных для использования государственными и муниципальными служащими. В перечень, в том числе, попали четыре моделей от Kaiyi.
23 декабря Росстандарт заявил об отзыве ООО «АГР» 31 741 автомобиля Skoda Rapid и 23 943 машин Volkswagen Polo, которые были реализованы с 2014 по 2023 г. Выяснилось, что на транспортных средствах во время длительной работы в режиме холостого хода и приэкстремально низкой температуре окружающей среды (ниже -35 градусов) возможно накопление электростатического заряда на поверхности топливных магистралей. В редких обстоятельствах это может привести к разрушению материала топливопровода.