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Росстандарт сообщил об отзыве 19 752 автомобилей Kaiyi в России

Ведомости

Дистрибутор китайского автобренда Kaiyi ООО «Каи рус» отзывает с российского рынка 19 752 автомобиля, реализованных с 2023 по 2024 г. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росстандарт.

По информации агентства, отзыву подлежат машины Kaiyi X7, Kaiyi X3 и Kaiyi E5. Транспортные средства отзываются из-за отсутствия блока управления системой оповещения экстренных оперативных служб.

В феврале Минпромторг России расширил список автомобилей, рекомендованных для использования государственными и муниципальными служащими. В перечень, в том числе, попали четыре моделей от Kaiyi.

23 декабря Росстандарт заявил об отзыве ООО «АГР» 31 741 автомобиля Skoda Rapid и 23 943 машин Volkswagen Polo, которые были реализованы с 2014 по 2023 г. Выяснилось, что на транспортных средствах во время длительной работы в режиме холостого хода и приэкстремально низкой температуре окружающей среды (ниже -35 градусов) возможно накопление электростатического заряда на поверхности топливных магистралей. В редких обстоятельствах это может привести к разрушению материала топливопровода.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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