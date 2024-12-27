Умер бывший руководитель Suzuki Осаму Судзуки

В июне 2015 г. он передал пост президента своему сыну и занял должности председателя и главного исполнительного директора корпорации. Он занимал обе эти должности в течение года, но затем ушел с поста генерального директора из-за скандала, связанного с недостоверными данными об экономии топлива. Компания призналась, что использовала неофициальные методы проверки расхода топлива и пробега своих автомобилей в Японии. Это вызвало массовую распродажу акций компании и увольнения среди руководства.