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Умер бывший руководитель Suzuki Осаму Судзуки

Ведомости

В возрасте 94 лет скончался бывший руководитель компании Suzuki Motor Осаму Судзуки, сообщает японское издание The Japan Times.

Судзуки занимал должность президента автопроизводителя на протяжении 28 лет, что сделало его одним из наиболее опытных лидеров в мировом автопроме. Он активно способствовал глобальному расширению своей корпорации. Судзуки скончался 27 декабря от лимфомы.

«За время своей долгой карьеры он заключил партнерские соглашения с General Motors и Volkswagen для продажи автомобилей в Северной Америке и Европе и использовал опыт Suzuki Motor в производстве малолитражных автомобилей, чтобы занять доминирующее положение на рынке Индии», – говорится в сообщении.

В июне 2015 г. он передал пост президента своему сыну и занял должности председателя и главного исполнительного директора корпорации. Он занимал обе эти должности в течение года, но затем ушел с поста генерального директора из-за скандала, связанного с недостоверными данными об экономии топлива. Компания призналась, что использовала неофициальные методы проверки расхода топлива и пробега своих автомобилей в Японии. Это вызвало массовую распродажу акций компании и увольнения среди руководства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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