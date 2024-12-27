Умер бывший руководитель Suzuki Осаму Судзуки
В возрасте 94 лет скончался бывший руководитель компании Suzuki Motor Осаму Судзуки, сообщает японское издание The Japan Times.
Судзуки занимал должность президента автопроизводителя на протяжении 28 лет, что сделало его одним из наиболее опытных лидеров в мировом автопроме. Он активно способствовал глобальному расширению своей корпорации. Судзуки скончался 27 декабря от лимфомы.
«За время своей долгой карьеры он заключил партнерские соглашения с General Motors и Volkswagen для продажи автомобилей в Северной Америке и Европе и использовал опыт Suzuki Motor в производстве малолитражных автомобилей, чтобы занять доминирующее положение на рынке Индии», – говорится в сообщении.
В июне 2015 г. он передал пост президента своему сыну и занял должности председателя и главного исполнительного директора корпорации. Он занимал обе эти должности в течение года, но затем ушел с поста генерального директора из-за скандала, связанного с недостоверными данными об экономии топлива. Компания призналась, что использовала неофициальные методы проверки расхода топлива и пробега своих автомобилей в Японии. Это вызвало массовую распродажу акций компании и увольнения среди руководства.