Кадыров объявил 28 декабря днем траура в связи с авиакатастрофой под Актау
Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил 28 декабря днем траура в регионе в связи с крушением пассажирского самолета Azerbaijan Airlines вблизи города Актау в Казахстане. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на указ чеченского главы.
«Постановляю: объявить траур на территории Чеченской Республики 28 декабря 2024 г.», – говорится в указе.
25 декабря самолет Azerbaijan Airlines Embraer E190 разбился возле Актау. Воздушное судно следовало из Баку в Грозный. На борту самолета находились 62 пассажира и пять членов экипажа. В результате крушения погибли 38 человек. Причины произошедшего устанавливаются.
27 декабря министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев со ссылкой на первоначальный вывод экспертов, основанный на осмотре обломков судна и показаниях свидетелей, заявил, что на самолет могло быть оказано воздействие извне. По его словам, пассажиры и бортпроводники слышали взрыв, когда воздушное судно находилось в небе над Грозным, а один из членов экипажа был ранен в руку. На крыле самолета «можно увидеть следы дыр», а внутри зафиксированы повреждения фюзеляжа и «различных режущих инструментов».