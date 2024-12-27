Синод РПЦ запретил священниками носить оружие и заниматься шоу-бизнесом

Священнослужителям также запрещено заниматься профессиональным спортом, который «предполагает высокий уровень физического и эмоционального напряжения, а также элементы соперничества, несовместимого с пастырским служением». Вместе с тем, Церковь поддерживает занятия физической культурой и спортом для укрепления здоровья, если они не вступают в противоречие с духовными обязанностями.