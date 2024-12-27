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Синод РПЦ запретил священниками носить оружие и заниматься шоу-бизнесом

Ведомости

Священный Синод Русской православной церкви (РПЦ) в своем новом постановлении утвердил список профессий, которые священнослужители не могут совмещать с пастырским служением. Документ опубликован на официальном сайте Московского патриархата.

Согласно документу, священнослужителям запрещено заниматься предпринимательством, медициной, связанной с некоторыми хирургическими операциями и абортами, деятельностью в сферах шоу-бизнеса, актерства, балета. Кроме того, как указали в Патриархии, неприемлемой для священников является любая работа или служба, которая предполагает ношение оружия.

Священнослужителям также запрещено заниматься профессиональным спортом, который «предполагает высокий уровень физического и эмоционального напряжения, а также элементы соперничества, несовместимого с пастырским служением». Вместе с тем, Церковь поддерживает занятия физической культурой и спортом для укрепления здоровья, если они не вступают в противоречие с духовными обязанностями.

В документе подчеркивается, что священнослужитель должен сосредоточиться на духовной миссии, избегая всего, что может отвлекать от пастырского служения или наносить ущерб его авторитету.

В конце ноября Министерство обороны РФ ввело должности помощников командующих военных округов по работе с верующими военнослужащими, сообщал заместитель начальника Главного военно-политического управления (ГВПУ) Вооруженных сил РФ Олег Веселков.

По его словам, кандидатуры уже подобраны и назначены. «Святейший патриарх благословил святых отцов занимать такую должность», – добавил Веселков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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