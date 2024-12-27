Синод РПЦ запретил священниками носить оружие и заниматься шоу-бизнесом
Священный Синод Русской православной церкви (РПЦ) в своем новом постановлении утвердил список профессий, которые священнослужители не могут совмещать с пастырским служением. Документ опубликован на официальном сайте Московского патриархата.
Согласно документу, священнослужителям запрещено заниматься предпринимательством, медициной, связанной с некоторыми хирургическими операциями и абортами, деятельностью в сферах шоу-бизнеса, актерства, балета. Кроме того, как указали в Патриархии, неприемлемой для священников является любая работа или служба, которая предполагает ношение оружия.
Священнослужителям также запрещено заниматься профессиональным спортом, который «предполагает высокий уровень физического и эмоционального напряжения, а также элементы соперничества, несовместимого с пастырским служением». Вместе с тем, Церковь поддерживает занятия физической культурой и спортом для укрепления здоровья, если они не вступают в противоречие с духовными обязанностями.
В документе подчеркивается, что священнослужитель должен сосредоточиться на духовной миссии, избегая всего, что может отвлекать от пастырского служения или наносить ущерб его авторитету.
В конце ноября Министерство обороны РФ ввело должности помощников командующих военных округов по работе с верующими военнослужащими, сообщал заместитель начальника Главного военно-политического управления (ГВПУ) Вооруженных сил РФ Олег Веселков.
По его словам, кандидатуры уже подобраны и назначены. «Святейший патриарх благословил святых отцов занимать такую должность», – добавил Веселков.