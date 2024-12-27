Прокуратура Узбекистана объявила двух россиян в международный розыск
Генеральная прокуратура Узбекистана обвинила двух граждан РФ 36-летнего Бислана Расаева и 31-летнего Шамиля Темирханова в том, что они замешаны в деле о покушении на экс-чиновника Комила Алламжонова. Надзорное ведомство объявило их в международный розыск, говорится в пресс-релизе.
В частности, генпрокуратура обвиняет Расаева и Темирханова в незаконном въезде и выезде из Узбекистана. Также им вменяется незаконное обращение с огнестрельным оружием и несообщение о преступлении. Интерпол опубликовал данные о Бислане Расаеве и Шамиле Темирханове. Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале написал, что по лицам в кругу президента Узбекистана Шавката Мирзиеева идет «информационный удар».
Кадыров также отверг появившиеся в СМИ предположения о возможных претензиях на власть со стороны дочери и зятя президента Узбекистана, назвав эту версию смешной. Он призвал членов семьи президента публично выступить с опровержением этих слухов.
В октябре в Ташкентской области неизвестные обстреляли автомобиль Range Rover, в котором, по данным узбекских СМИ, находился бывший глава департамента информационной политики администрации президента Узбекистана Алламжонов.