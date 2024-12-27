Прокуратура Узбекистана объявила двух россиян в международный розыск

В частности, генпрокуратура обвиняет Расаева и Темирханова в незаконном въезде и выезде из Узбекистана. Также им вменяется незаконное обращение с огнестрельным оружием и несообщение о преступлении. Интерпол опубликовал данные о Бислане Расаеве и Шамиле Темирханове. Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале написал, что по лицам в кругу президента Узбекистана Шавката Мирзиеева идет «информационный удар».