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Прокуратура Узбекистана объявила двух россиян в международный розыск

Ведомости

Генеральная прокуратура Узбекистана обвинила двух граждан РФ 36-летнего Бислана Расаева и 31-летнего Шамиля Темирханова в том, что они замешаны в деле о покушении на экс-чиновника Комила Алламжонова. Надзорное ведомство объявило их в международный розыск, говорится в пресс-релизе.

В частности, генпрокуратура обвиняет Расаева и Темирханова в незаконном въезде и выезде из Узбекистана. Также им вменяется незаконное обращение с огнестрельным оружием и несообщение о преступлении. Интерпол опубликовал данные о Бислане Расаеве и Шамиле Темирханове. Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале написал, что по лицам в кругу президента Узбекистана Шавката Мирзиеева идет «информационный удар».

Кадыров также отверг появившиеся в СМИ предположения о возможных претензиях на власть со стороны дочери и зятя президента Узбекистана, назвав эту версию смешной. Он призвал членов семьи президента публично выступить с опровержением этих слухов.

В октябре в Ташкентской области неизвестные обстреляли автомобиль Range Rover, в котором, по данным узбекских СМИ, находился бывший глава департамента информационной политики администрации президента Узбекистана Алламжонов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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