Синоптики прогнозируют туман и гололедицу в Москве в ночь на 28 декабря
Синоптики прогнозируют туман с видимостью 200-700 м и слабый гололед в Москве в ночь на 28 декабря, передает столичное управление МЧС.
Кроме того, в ведомстве предупредили водителей о гололедице на дорогах.
В связи с прогнозом спасатели призвали жителей и гостей столицы быть осторожными на дорогах: увеличить дистанцию с впереди идущими машинами, снизить скорость движения, избегать внезапных маневров.
Главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщала ранее, что в Москве в ночь на 1 января не ожидается метелей и снегопадов.
20 декабря ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Московской области в новогоднюю ночь прогнозируется небольшой мороз с температурой от 0 до –5.