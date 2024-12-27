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Синоптики прогнозируют туман и гололедицу в Москве в ночь на 28 декабря

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Синоптики прогнозируют туман с видимостью 200-700 м и слабый гололед в Москве в ночь на 28 декабря, передает столичное управление МЧС.

Кроме того, в ведомстве предупредили водителей о гололедице на дорогах.

В связи с прогнозом спасатели призвали жителей и гостей столицы быть осторожными на дорогах: увеличить дистанцию с впереди идущими машинами, снизить скорость движения, избегать внезапных маневров.

Главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщала ранее, что в Москве в ночь на 1 января не ожидается метелей и снегопадов.

20 декабря ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Московской области в новогоднюю ночь прогнозируется небольшой мороз с температурой от 0 до –5. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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