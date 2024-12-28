Der Spiegel: в сеть утекли данные 800 000 европейских владельцев электромобилей
Данные примерно 800 000 владельцев электромобилей в Европе и других странах мира оказались в открытом доступе из-за технической ошибки компании Cariad, дочерней структуры автоконцерна Volkswagen, сообщает немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на источники и расчеты.
Утечка затронула несколько терабайт информации о транспортных средствах брендов Volkswagen, Seat, Audi и Skoda. Для 460 000 автомобилей были доступны точные геолокационные данные, позволяющие отслеживать маршруты водителей. Большая часть утечки пришлась на Германию – около 300 000 электромобилей.
В зоне риска оказались данные политиков, руководителей бизнеса и даже полиции Гамбурга с электрическими патрульными машинами. Потенциально злоумышленники или иностранные спецслужбы могли получить детальную информацию о передвижениях, включая ежедневные маршруты возле важных государственных объектов. Особый интерес могли представлять данные о транспортных средствах в зонах военных конфликтов, сообщает журнал. Отмечается, что проблема уже устранена.
За девять месяцев 2024 г. российские компании допустили более 200 крупных утечек данных, писали в октябре «Ведомости» со ссылкой на аналитиков департамента киберразведки Threat Intelligence компании F.A.С.С.T. Чаще всего такие инциденты фиксируются в сфере торговли и услуг, но злоумышленники заинтересовались и базами данных пациентов.
По данным F.A.C.C.T., количество скомпрометированных записей год к году выросло на 7,76% до 250,5 млн строк. В целом за весь прошлый год было опубликовано 397 млн строк, в 2022 г. – 1,4 млрд, а в 2021 г. – всего 33 млн. Аналитики компании отмечают, что злоумышленников в первую очередь интересуют базы с телефонными номерами пользователей, ФИО, датами рождения, паспортными данными, электронными почтовыми адресами, адресами проживания и места работы, а также паролями и IP-адресами.