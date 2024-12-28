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Der Spiegel: в сеть утекли данные 800 000 европейских владельцев электромобилей

Ведомости

Данные примерно 800 000 владельцев электромобилей в Европе и других странах мира оказались в открытом доступе из-за технической ошибки компании Cariad, дочерней структуры автоконцерна Volkswagen, сообщает немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на источники и расчеты.

Утечка затронула несколько терабайт информации о транспортных средствах брендов Volkswagen, Seat, Audi и Skoda. Для 460 000 автомобилей были доступны точные геолокационные данные, позволяющие отслеживать маршруты водителей. Большая часть утечки пришлась на Германию – около 300 000 электромобилей.

В зоне риска оказались данные политиков, руководителей бизнеса и даже полиции Гамбурга с электрическими патрульными машинами. Потенциально злоумышленники или иностранные спецслужбы могли получить детальную информацию о передвижениях, включая ежедневные маршруты возле важных государственных объектов. Особый интерес могли представлять данные о транспортных средствах в зонах военных конфликтов, сообщает журнал. Отмечается, что проблема уже устранена.

За девять месяцев 2024 г. российские компании допустили более 200 крупных утечек данных, писали в октябре «Ведомости» со ссылкой на аналитиков департамента киберразведки Threat Intelligence компании F.A.С.С.T. Чаще всего такие инциденты фиксируются в сфере торговли и услуг, но злоумышленники заинтересовались и базами данных пациентов.

По данным F.A.C.C.T., количество скомпрометированных записей год к году выросло на 7,76% до 250,5 млн строк. В целом за весь прошлый год было опубликовано 397 млн строк, в 2022 г. – 1,4 млрд, а в 2021 г. – всего 33 млн. Аналитики компании отмечают, что злоумышленников в первую очередь интересуют базы с телефонными номерами пользователей, ФИО, датами рождения, паспортными данными, электронными почтовыми адресами, адресами проживания и места работы, а также паролями и IP-адресами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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