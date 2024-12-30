ТАСС: в ГАБТУ Минобороны прошли обыски по делу о злоупотреблении полномочиями

Обыски также прошли по местам жительства должностных лиц управления. В общей сложности следователи провели более 15 обысков, уточняет агентство. Во время них были изъяты документы, которые имеют значение для следствия, и мобильный телефон у генерал-майора Сергея Шаленого. Он проходит по делу в качестве свидетеля.