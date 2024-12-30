ТАСС: в ГАБТУ Минобороны прошли обыски по делу о злоупотреблении полномочиями
В Главном автобронетанковом управлении (ГАБТУ) Минобороны России прошли обыски по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Обыски также прошли по местам жительства должностных лиц управления. В общей сложности следователи провели более 15 обысков, уточняет агентство. Во время них были изъяты документы, которые имеют значение для следствия, и мобильный телефон у генерал-майора Сергея Шаленого. Он проходит по делу в качестве свидетеля.
В публикации отмечается, что официальными комментариями правоохранительных органов агентство пока не располагает. Ст. 201.1 УК РФ (злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа) предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
23 декабря «Ведомости» писали, что под уголовное дело попала начальник структурного подразделения ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» (ЦЖКУ) Минобороны России Ольга Бурлакова. Ее подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении госконтракта (ч. 3 ст. 285 УК РФ).