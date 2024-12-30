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ТАСС: в ГАБТУ Минобороны прошли обыски по делу о злоупотреблении полномочиями

Ведомости

В Главном автобронетанковом управлении (ГАБТУ) Минобороны России прошли обыски по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Обыски также прошли по местам жительства должностных лиц управления. В общей сложности следователи провели более 15 обысков, уточняет агентство. Во время них были изъяты документы, которые имеют значение для следствия, и мобильный телефон у генерал-майора Сергея Шаленого. Он проходит по делу в качестве свидетеля.

В публикации отмечается, что официальными комментариями правоохранительных органов агентство пока не располагает. Ст. 201.1 УК РФ (злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа) предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

23 декабря «Ведомости» писали, что под уголовное дело попала начальник структурного подразделения ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» (ЦЖКУ) Минобороны России Ольга Бурлакова. Ее подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении госконтракта (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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