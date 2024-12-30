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Суд в Минске заочно приговорил комика Комиссаренко к шести годам

Ведомости

Минский городской суд заочно приговорил стендап-комика Вячеслава Комиссаренко к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщает агентство «БелТА». Он обвиняется по трем статьям уголовного кодекса Белоруссии.

Дело рассматривалось в порядке специального производства. Суд признал Комиссаренко виновным по ст. 130 ч. 1 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни), ст. 367 ч. 2 (клевета в отношении президента Республики Беларусь), ст. 368 ч. 1 (оскорбление президента Республики Беларусь).

В начале 2021 г. Комиссаренко запретили выступать в Белоруссии. Он заявил, что аннулирование гастрольных удостоверений связано с его шутками про президента. В январе 2022 г. стало известно, что Комиссаренко покинул Россию якобы из-за преследования со стороны Белоруссии. В августе 2024 г. Следственный комитет Белоруссии начал заочное расследование в отношении комика.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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