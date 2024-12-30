Суд в Минске заочно приговорил комика Комиссаренко к шести годам

В начале 2021 г. Комиссаренко запретили выступать в Белоруссии. Он заявил, что аннулирование гастрольных удостоверений связано с его шутками про президента. В январе 2022 г. стало известно, что Комиссаренко покинул Россию якобы из-за преследования со стороны Белоруссии. В августе 2024 г. Следственный комитет Белоруссии начал заочное расследование в отношении комика.