Суд в Минске заочно приговорил комика Комиссаренко к шести годам
Минский городской суд заочно приговорил стендап-комика Вячеслава Комиссаренко к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщает агентство «БелТА». Он обвиняется по трем статьям уголовного кодекса Белоруссии.
Дело рассматривалось в порядке специального производства. Суд признал Комиссаренко виновным по ст. 130 ч. 1 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни), ст. 367 ч. 2 (клевета в отношении президента Республики Беларусь), ст. 368 ч. 1 (оскорбление президента Республики Беларусь).
В начале 2021 г. Комиссаренко запретили выступать в Белоруссии. Он заявил, что аннулирование гастрольных удостоверений связано с его шутками про президента. В январе 2022 г. стало известно, что Комиссаренко покинул Россию якобы из-за преследования со стороны Белоруссии. В августе 2024 г. Следственный комитет Белоруссии начал заочное расследование в отношении комика.