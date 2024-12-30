ТАСС: в Москве задержан экс-министр обороны Армении
30 декабря в Москве задержали бывшего министра обороны Армении Аршака Карапетяна, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Карапетян объявлен в розыск в Армении по статьям УК 310 (незаконное участие в предпринимательской деятельности), 214 (злоупотребление должностными полномочиями) и 375 (злоупотребление властью).
В ближайшее время суд решит вопрос о его выдаче в Армению, пишет агентство.
15 ноября 2021 г. после вторжения азербайджанских войск на территорию Армении, Карапетян был отстранен от должности министра обороны. Сейчас его место занимает Сурен Папикян.