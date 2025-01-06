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Завод имени Дегтярева подал новый иск к Минобороны

Ведомости

Оборонный завод имени В. А. Дегтярева подал второй иск к Минобороны России на сумму более 100 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Судья рассмотрела вопрос о принятии к производству искового заявления и приложенные к нему документы, определив принять иск и возбудить производство по делу. Причина подачи иска неизвестна.

По данным агентства, это уже второй подобный иск. В конце декабря 2024 г. Арбитражный суд Москвы взыскал с оборонного ведомства 146 млн руб. задолженности в пользу завода имени В. А. Дегтярева. Подробности первого иска не уточняются.

Завод имени В. А. Дегтярева расположен в Коврове Владимирской области и специализируется на производстве пулеметов, стрелкового оружия, реактивных пехотных гранат и противотанковых ракет для Минобороны России.

3 декабря ТАСС сообщил, что сумма исков Минобороны России к ВСК с января по ноябрь 2024 г. составила свыше 19,2 млрд руб. В ноябре оборонное ведомство подало в суд 51 иск на сумму 5,430 млрд руб. Ранее министерство подало иски на 13,8 млрд руб. Это в 45 раз больше, чем за весь 2023 г. (441,3 млн руб.). Минобороны требует выплатить неустойки по госконтрактам и взыскать стоимость завышения работ или задолженности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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