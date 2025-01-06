Завод имени Дегтярева подал новый иск к Минобороны

3 декабря ТАСС сообщил, что сумма исков Минобороны России к ВСК с января по ноябрь 2024 г. составила свыше 19,2 млрд руб. В ноябре оборонное ведомство подало в суд 51 иск на сумму 5,430 млрд руб. Ранее министерство подало иски на 13,8 млрд руб. Это в 45 раз больше, чем за весь 2023 г. (441,3 млн руб.). Минобороны требует выплатить неустойки по госконтрактам и взыскать стоимость завышения работ или задолженности.