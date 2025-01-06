Завод имени Дегтярева подал новый иск к Минобороны
Оборонный завод имени В. А. Дегтярева подал второй иск к Минобороны России на сумму более 100 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.
Судья рассмотрела вопрос о принятии к производству искового заявления и приложенные к нему документы, определив принять иск и возбудить производство по делу. Причина подачи иска неизвестна.
По данным агентства, это уже второй подобный иск. В конце декабря 2024 г. Арбитражный суд Москвы взыскал с оборонного ведомства 146 млн руб. задолженности в пользу завода имени В. А. Дегтярева. Подробности первого иска не уточняются.
Завод имени В. А. Дегтярева расположен в Коврове Владимирской области и специализируется на производстве пулеметов, стрелкового оружия, реактивных пехотных гранат и противотанковых ракет для Минобороны России.
3 декабря ТАСС сообщил, что сумма исков Минобороны России к ВСК с января по ноябрь 2024 г. составила свыше 19,2 млрд руб. В ноябре оборонное ведомство подало в суд 51 иск на сумму 5,430 млрд руб. Ранее министерство подало иски на 13,8 млрд руб. Это в 45 раз больше, чем за весь 2023 г. (441,3 млн руб.). Минобороны требует выплатить неустойки по госконтрактам и взыскать стоимость завышения работ или задолженности.