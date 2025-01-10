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Сын Боярского опроверг госпитализацию отца

Ведомости

Артист Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета Михаил Боярский прошел плановое обследование в одном из медучреждений Санкт-Петербурга. Об этом сообщил сын актера Сергей Боярский в своем Telegram-канале.

«С папой все в порядке, говорил с ним только что. Проходил плановое медицинское обследование. Готовится к спектаклю», – уточнил он.

Ранее ряд Telegram-каналов сообщили об экстренной госпитализации Боярского в кардиологическое отделение в Санкт-Петербурге.

26 декабря 2024 г. Боярский отметил свое 75-летие. Артист родился в 1949 г. в Ленинграде. Окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино. После выпуска в 1972 г. устроился в Театр имени Ленсовета, где проработал 14 лет. Играл в спектаклях «Дульсинея Тобосская», «Укрощение строптивой», «Интервью в Буэнос-Айресе», «Снежная королева», «Спешите делать добро» и др. Снимался в фильмах «Мосты», «Старший сын», «Собака на сене», «Три мушкетера» и др. В 1990–2000 гг. артист вел телепередачи «Домино», «Боярский двор» и «Клуб «Белый попугай».

В 1984 г. был удостоен звания заслуженного артиста РСФСР, в 1990 г. стал народным артистом. Награжден орденами Дружбы (2001), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2009), Почета (2020) и «За заслуги перед Отечеством» I степени» (2024).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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