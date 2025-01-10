Сын Боярского опроверг госпитализацию отца
Артист Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета Михаил Боярский прошел плановое обследование в одном из медучреждений Санкт-Петербурга. Об этом сообщил сын актера Сергей Боярский в своем Telegram-канале.
«С папой все в порядке, говорил с ним только что. Проходил плановое медицинское обследование. Готовится к спектаклю», – уточнил он.
Ранее ряд Telegram-каналов сообщили об экстренной госпитализации Боярского в кардиологическое отделение в Санкт-Петербурге.
26 декабря 2024 г. Боярский отметил свое 75-летие. Артист родился в 1949 г. в Ленинграде. Окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино. После выпуска в 1972 г. устроился в Театр имени Ленсовета, где проработал 14 лет. Играл в спектаклях «Дульсинея Тобосская», «Укрощение строптивой», «Интервью в Буэнос-Айресе», «Снежная королева», «Спешите делать добро» и др. Снимался в фильмах «Мосты», «Старший сын», «Собака на сене», «Три мушкетера» и др. В 1990–2000 гг. артист вел телепередачи «Домино», «Боярский двор» и «Клуб «Белый попугай».
В 1984 г. был удостоен звания заслуженного артиста РСФСР, в 1990 г. стал народным артистом. Награжден орденами Дружбы (2001), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2009), Почета (2020) и «За заслуги перед Отечеством» I степени» (2024).