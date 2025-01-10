Сын Боярского опроверг госпитализацию отца

26 декабря 2024 г. Боярский отметил свое 75-летие. Артист родился в 1949 г. в Ленинграде. Окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино. После выпуска в 1972 г. устроился в Театр имени Ленсовета, где проработал 14 лет. Играл в спектаклях «Дульсинея Тобосская», «Укрощение строптивой», «Интервью в Буэнос-Айресе», «Снежная королева», «Спешите делать добро» и др. Снимался в фильмах «Мосты», «Старший сын», «Собака на сене», «Три мушкетера» и др. В 1990–2000 гг. артист вел телепередачи «Домино», «Боярский двор» и «Клуб «Белый попугай».