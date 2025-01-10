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Арестованы четверо обвиняемых по делу об отравлении россиян в отеле в Ташкенте

Ведомости

Арестованы четверо фигурантов в рамках расследования дела об отравлении двух россиян, в том числе журналистки Инессы Паперной, в ташкентской гостинице в октябре 2024 г., сообщает Kun.uz со ссылкой на источник, близкий к следственным органам.

Согласно информации издания, под стражей находятся владелец отеля, двое мужчин, которые продали ему отопительный котел, а также сантехник, который его установил. По данным Kun.uz, котел оказался устаревшим и был неправильно установлен.

«20 октября 2024 г. произошла утечка газа из отопительного котла. В результате отравления газом погибли граждане России – 47-летняя Инесса Паперная и 45-летний Максим Радченко, а также 48-летний Хушнуд Удеков из Узбекистана. В соответствующих заключениях судебно-медицинской экспертизы отмечается, что их смерть наступила от дыхательной недостаточности, вызванной острым отравлением газами ИС и сероводородом», – говорится в материале.

Фигурантам предъявили обвинение в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности (п. «а» ч. 4 ст. 186 УК Узбекистана).

В октябре в одном из отелей Ташкента были найдены мертвыми трое человек, в том числе двое граждан России. Отмечалось, что, предварительно, смерть наступила из-за отравления неизвестной этиологии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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