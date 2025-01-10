Арестованы четверо обвиняемых по делу об отравлении россиян в отеле в Ташкенте

«20 октября 2024 г. произошла утечка газа из отопительного котла. В результате отравления газом погибли граждане России – 47-летняя Инесса Паперная и 45-летний Максим Радченко, а также 48-летний Хушнуд Удеков из Узбекистана. В соответствующих заключениях судебно-медицинской экспертизы отмечается, что их смерть наступила от дыхательной недостаточности, вызванной острым отравлением газами ИС и сероводородом», – говорится в материале.