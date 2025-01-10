Арестованы четверо обвиняемых по делу об отравлении россиян в отеле в Ташкенте
Арестованы четверо фигурантов в рамках расследования дела об отравлении двух россиян, в том числе журналистки Инессы Паперной, в ташкентской гостинице в октябре 2024 г., сообщает Kun.uz со ссылкой на источник, близкий к следственным органам.
Согласно информации издания, под стражей находятся владелец отеля, двое мужчин, которые продали ему отопительный котел, а также сантехник, который его установил. По данным Kun.uz, котел оказался устаревшим и был неправильно установлен.
«20 октября 2024 г. произошла утечка газа из отопительного котла. В результате отравления газом погибли граждане России – 47-летняя Инесса Паперная и 45-летний Максим Радченко, а также 48-летний Хушнуд Удеков из Узбекистана. В соответствующих заключениях судебно-медицинской экспертизы отмечается, что их смерть наступила от дыхательной недостаточности, вызванной острым отравлением газами ИС и сероводородом», – говорится в материале.
Фигурантам предъявили обвинение в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности (п. «а» ч. 4 ст. 186 УК Узбекистана).
В октябре в одном из отелей Ташкента были найдены мертвыми трое человек, в том числе двое граждан России. Отмечалось, что, предварительно, смерть наступила из-за отравления неизвестной этиологии.