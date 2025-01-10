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Число погибших дельфинов после разлива мазута в Керченском проливе выросло до 60

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Число погибших дельфинов после разлива мазута в Керченском проливе выросло до 60 особей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора Научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяну Белей.

Белей уточнила, что мертвые особи находят в основном в Тамани, Анапе и Новороссийске. Единичные случае также выявлены в Сочи и Туапсинском районе.

Неделю назад количество погибших особей составляло 30 дельфинов. По словам директора «Дельфы», настоящее время не является сезоном выбросов дельфинов на берег, поэтому высокое число погибших дельфинов «вызывает опасения».

Разлив нефтепродуктов в Черном море и Керченском проливе произошел после крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» 15 декабря. Из-за попавшего на берег мазута власти Краснодарского края ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в ряде прибрежных населенных пунктов. 26 декабря был введен федеральный режим ЧС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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