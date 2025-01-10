Число погибших дельфинов после разлива мазута в Керченском проливе выросло до 60
Число погибших дельфинов после разлива мазута в Керченском проливе выросло до 60 особей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора Научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяну Белей.
Белей уточнила, что мертвые особи находят в основном в Тамани, Анапе и Новороссийске. Единичные случае также выявлены в Сочи и Туапсинском районе.
Неделю назад количество погибших особей составляло 30 дельфинов. По словам директора «Дельфы», настоящее время не является сезоном выбросов дельфинов на берег, поэтому высокое число погибших дельфинов «вызывает опасения».
Разлив нефтепродуктов в Черном море и Керченском проливе произошел после крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» 15 декабря. Из-за попавшего на берег мазута власти Краснодарского края ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в ряде прибрежных населенных пунктов. 26 декабря был введен федеральный режим ЧС.