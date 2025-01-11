Прощание с народной артисткой России Добровольской состоится 14 января
Прощание с ведущей актрисой Московского художественного театра (МХТ) имени Антона Чехова и народной артисткой России Евгенией Добровольской пройдет 14 января в 10:00 мск на Основной сцене театра в Москве. Об этом сообщает ТАСС.
В этот же день пройдут похороны актрисы на Троекуровском кладбище.
10 января Добровольская умерла в возрасте 60 лет после тяжелой болезни. Коллектив МХТ выразил соболезнования родным и близким актрисы.
Добровольская родилась 26 декабря 1964 г. В 1987 г. окончила ГИТИС и была принята в МХАТ имени Максима Горького. С 1991 г. служила актрисой в МХТ имени Антона Чехова. Сыграла на его сцене десятки главных ролей. Кроме того, актриса снималась в российских фильмах и сериалах «Участок», «Охота на изюбря», «Белая гвардия», «Петр Лещенко. Все, что было». В 1998 г. стала заслуженной артисткой РФ, а в 2005 г. – народной артисткой России.