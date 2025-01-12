Глава МЧС Александр Куренков прибыл в Анапу
В Анапу прибыли глава МЧС России Александр Куренков и члены федерального оперативного штаба, который был сформирован по поручению президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает Telegram-канал федерального ведомства.
9 января на встрече с правительством президент России Владимир Путин дал указание о создании комиссии или штаба, который займется устранением последствий разлива мазута в Черном море вследствие аварии танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239».
По данным МЧС, штаб будет работать на месте ЧС до полной ликвидации последствий разлива мазута, а Куренков лично проконтролирует ход работ, которые идут на загрязненном побережье. Министр также проведет заседание правительственной комиссии для «выработки дополнительных мер по скорейшей ликвидации» последствий крушения танкеров.
Путин ранее говорил, что пока были сформированы только рабочие группы на региональном и федеральном уровнях и усилия, предпринимаемые для уменьшения ущерба, «явно недостаточны». Он отметил, что это событие представляет собой один из «наиболее серьезных экологических вызовов, с которыми мы сталкивались за последний год».
15 декабря 2024 г. в Черном море произошло крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозивших по 4000 т мазута, из-за чего случился разлив топлива. 25 декабря режим ЧС регионального уровня ввели на Кубани. На следующий день Куренков сообщил о введении режима ЧС федерального уровня. В Кремле ситуацию в районе Керченского пролива назвали критической, а негативные последствия для экологии – неизбежными. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 11 января заявил, что на дне Черного моря после крушения танкеров может оставаться около 5000 т мазута. По его словам, эта «желеобразная масса» никуда не движется.