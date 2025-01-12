Куренков: в ближайшие сутки начнут прокладывать дорогу до танкера «Волгонефть»
МЧС России предстоит в ближайшие сутки проложить дорогу к затонувшему танкеру «Волгонефть», чтобы продолжить операцию по ликвидации разлива мазута, сообщил телеканалу «Россия 24» глава ведомства Александр Куренков. Его слова приводит Telegram-канал «Вестей».
«Нам нужно будет пробить дорогу к этому судну. Расстояние заметное. В ближайшие сутки мы этим займемся», – сказал Куренков.
Он добавил, что сейчас принимается решение, как и какими силами и возможностями это сделать. Если получится, за этот же срок планируется «полностью по кругу присыпать это судно, чтобы штормы не грозили тому мазуту, который находится в этом районе», рассказал министр.
Затонувший танкер продолжает выбрасывать в море нефтепродукты, сообщил также телеканалу губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, предстоит продолжить дорогу к танкеру и откачать мазут с судна, а это «серьезная работа», которую реализует регион с поддержкой федеральных сил. Кондратьев 11 января заявил, что на дне Черного моря после крушения танкеров может оставаться около 5000 т мазута. По его словам, эта «желеобразная масса» никуда не движется.
В Анапу прибыли глава МЧС Куренков и члены федерального оперативного штаба, который был сформирован по поручению президента РФ Владимира Путина, сообщило 12 января федеральное ведомство. По данным МЧС, штаб будет работать на месте ЧС до полной ликвидации последствий разлива мазута, а Куренков лично проконтролирует ход работ, которые идут на загрязненном побережье.