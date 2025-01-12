Куренков: в ближайшие сутки начнут прокладывать дорогу до танкера «Волгонефть»

Затонувший танкер продолжает выбрасывать в море нефтепродукты, сообщил также телеканалу губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, предстоит продолжить дорогу к танкеру и откачать мазут с судна, а это «серьезная работа», которую реализует регион с поддержкой федеральных сил. Кондратьев 11 января заявил, что на дне Черного моря после крушения танкеров может оставаться около 5000 т мазута. По его словам, эта «желеобразная масса» никуда не движется.