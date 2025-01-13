Суд продлил арест обвиняемым в теракте на Крымском мосту до 8 июня
Южный окружной военный суд продлил арест восьми обвиняемым в причастности к теракту на Крымском мосту до 8 июня. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя суда.
Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян обвиняются в совершении террористического акта (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ), незаконном приобретении, передаче, сбыте и хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). Соломко и Терчаняна также обвинили в контрабанде взрывных устройств (ч. 3 ст. 226.1 УК РФ).
По версии следствия, для совершения теракта заместитель председателя Службы безопасности Украины Василий Малюк и неустановленные лица создали организованную группу. В состав группы вошли обвиняемые по делу. Малюк совместно с соучастниками организовал изготовление взрывного устройства на Украине, его замаскировали под груз полиэтиленовой строительной пленки.
После этого взрывчатка попала на Крымский мост в грузовом автомобиле. Водитель о планах членов преступной группы не знал. Соучастники привели взрывное устройство в действие. В результате взрыва погибли водитель и еще четыре человека, которые находились рядом в легковом автомобиле. 3 декабря 2024 г. Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении обвиняемых. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие в отношении Малюка продолжается.
После начала спецоперации на Украине Крымский мост был атакован дважды. В первый раз это произошло 8 октября 2022 г. В результате взрыва проезжающего по нему грузовика пострадала автомобильная часть. Второй удар по мосту украинские военные нанесли 17 июля 2023 г. Объект атаковали надводные беспилотники, автомобильная часть моста получила повреждения. Погибли два человека – мужчина и женщина, ехавшие в машине, пострадала их несовершеннолетняя дочь.