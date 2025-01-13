Суд продлил арест обвиняемым в теракте на Крымском мосту до 8 июня

После этого взрывчатка попала на Крымский мост в грузовом автомобиле. Водитель о планах членов преступной группы не знал. Соучастники привели взрывное устройство в действие. В результате взрыва погибли водитель и еще четыре человека, которые находились рядом в легковом автомобиле. 3 декабря 2024 г. Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении обвиняемых. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие в отношении Малюка продолжается.