Минстрой рассказал об эксперименте по онлайн-взысканию долгов за услуги ЖКХ
Граждан, имеющих задолженности по жилищно-коммунальным услугам, планируется уведомлять о всех этапах судебного разбирательства через портал «Госуслуги». Эксперимент может начаться с 1 февраля и продлиться до 1 октября 2025 г., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минстроя.
Ранее ведомство предложило провести эксперимент по онлайн-взысканию долгов за ЖКУ в нескольких российских регионах. В соответствии с действующим законодательством, должники будут информироваться о ходе работы через личный кабинет на портале «Госуслуги». Как уточнили в ведомстве, участие в эксперименте примут регионы с высоким уровнем цифровой зрелости, включая региональные органы власти и ресурсоснабжающие организации.
Это касается задолженностей по оплате жилья, коммунальных услуг и взносов на капитальный ремонт. В рамках эксперимента поставщики ЖКУ смогут обращаться в Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) для передачи информации о просроченных задолженностях. На основании данных из Росреестра, Социального фонда России и МВД будет формироваться пакет документов для обращения в мировой суд.
Эти документы затем будут направляться в систему ГАС «Правосудие», где ведется учет судебных дел. В Минстрое подчеркнули, что документ еще не принят и находится на стадии межведомственного согласования. Окончательная редакция будет сформирована после завершения всех необходимых процедур.
24 декабря ведомство предложило возместить застройщикам затраты на кредиты на фоне высокой ключевой ставки. С помощью новой программы по возмещению части затрат по кредитам будет просубсидировано строительство 8 млн кв. м, на ее реализацию потребуется 29,6 млрд руб., говорится в материале. Уточняется, что под действие меры подпадут объекты с плановым сроком ввода в 2026 г. и в последующие годы.