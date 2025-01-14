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Минстрой рассказал об эксперименте по онлайн-взысканию долгов за услуги ЖКХ

Ведомости

Граждан, имеющих задолженности по жилищно-коммунальным услугам, планируется уведомлять о всех этапах судебного разбирательства через портал «Госуслуги». Эксперимент может начаться с 1 февраля и продлиться до 1 октября 2025 г., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минстроя.

Ранее ведомство предложило провести эксперимент по онлайн-взысканию долгов за ЖКУ в нескольких российских регионах. В соответствии с действующим законодательством, должники будут информироваться о ходе работы через личный кабинет на портале «Госуслуги». Как уточнили в ведомстве, участие в эксперименте примут регионы с высоким уровнем цифровой зрелости, включая региональные органы власти и ресурсоснабжающие организации.

Это касается задолженностей по оплате жилья, коммунальных услуг и взносов на капитальный ремонт. В рамках эксперимента поставщики ЖКУ смогут обращаться в Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) для передачи информации о просроченных задолженностях. На основании данных из Росреестра, Социального фонда России и МВД будет формироваться пакет документов для обращения в мировой суд.

Эти документы затем будут направляться в систему ГАС «Правосудие», где ведется учет судебных дел. В Минстрое подчеркнули, что документ еще не принят и находится на стадии межведомственного согласования. Окончательная редакция будет сформирована после завершения всех необходимых процедур.

24 декабря ведомство предложило возместить застройщикам затраты на кредиты на фоне высокой ключевой ставки. С помощью новой программы по возмещению части затрат по кредитам будет просубсидировано строительство 8 млн кв. м, на ее реализацию потребуется 29,6 млрд руб., говорится в материале. Уточняется, что под действие меры подпадут объекты с плановым сроком ввода в 2026 г. и в последующие годы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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