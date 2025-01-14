Минстрой рассказал об эксперименте по онлайн-взысканию долгов за услуги ЖКХ

24 декабря ведомство предложило возместить застройщикам затраты на кредиты на фоне высокой ключевой ставки. С помощью новой программы по возмещению части затрат по кредитам будет просубсидировано строительство 8 млн кв. м, на ее реализацию потребуется 29,6 млрд руб., говорится в материале. Уточняется, что под действие меры подпадут объекты с плановым сроком ввода в 2026 г. и в последующие годы.