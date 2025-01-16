Ростовская ФСИН опровергла сообщение о попытке побега в СИЗО-1
Информация о подкопе и попытке побега заключенных в СИЗО №1 в Ростове-на-Дону не соответствует действительности, сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление ФСИН по Ростовской области.
Ранее в ряде СМИ и Telegram-каналов были опубликованы сведения о том, что заключенные СИЗО-1 якобы сделали подкоп, пытаясь совершить побег.
16 июня 2024 г. заключенные СИЗО №1, осужденные по террористическим статьям, захватили двоих сотрудников уголовно-исполнительной системы. Днем того же дня ФСИН России сообщила о ликвидации этих арестантов, заложники были освобождены и не пострадали. Региональный Следственный комитет по региону возбудил дело по ст. 206 УК РФ (захват заложника), в изоляторе прошли обыски. По словам члена Совета по правам человека при президенте РФ Евы Меркачевой, в СИЗО были выявлены многочисленные нарушения.
5 августа «РИА Новости» и ТАСС со ссылками на источники в правоохранительных органах региона писали, что из УФСИН по Ростовской области уволили Романа Заболотнева, который являлся временно исполняющим обязанности начальника СИЗО №1.