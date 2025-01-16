Ростовская ФСИН опровергла сообщение о попытке побега в СИЗО-1

16 июня 2024 г. заключенные СИЗО №1, осужденные по террористическим статьям, захватили двоих сотрудников уголовно-исполнительной системы. Днем того же дня ФСИН России сообщила о ликвидации этих арестантов, заложники были освобождены и не пострадали. Региональный Следственный комитет по региону возбудил дело по ст. 206 УК РФ (захват заложника), в изоляторе прошли обыски. По словам члена Совета по правам человека при президенте РФ Евы Меркачевой, в СИЗО были выявлены многочисленные нарушения.