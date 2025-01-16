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Ростовская ФСИН опровергла сообщение о попытке побега в СИЗО-1

Ведомости

Информация о подкопе и попытке побега заключенных в СИЗО №1 в Ростове-на-Дону не соответствует действительности, сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление ФСИН по Ростовской области.

Ранее в ряде СМИ и Telegram-каналов были опубликованы сведения о том, что заключенные СИЗО-1 якобы сделали подкоп, пытаясь совершить побег.

16 июня 2024 г. заключенные СИЗО №1, осужденные по террористическим статьям, захватили двоих сотрудников уголовно-исполнительной системы. Днем того же дня ФСИН России сообщила о ликвидации этих арестантов, заложники были освобождены и не пострадали. Региональный Следственный комитет по региону возбудил дело по ст. 206 УК РФ (захват заложника), в изоляторе прошли обыски. По словам члена Совета по правам человека при президенте РФ Евы Меркачевой, в СИЗО были выявлены многочисленные нарушения.

5 августа «РИА Новости» и ТАСС со ссылками на источники в правоохранительных органах региона писали, что из УФСИН по Ростовской области уволили Романа Заболотнева, который являлся временно исполняющим обязанности начальника СИЗО №1.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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