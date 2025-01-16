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Суд арестовал еще одного фигуранта дела об убийстве генерала Кириллова

Ведомости

Басманный суд Москвы арестовал на месяц Рамазана Падиева по делу об убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова, говорится в сообщении пресс-службы столичных судов общей юрисдикции.

Падиев проходит по ч. 3 ст. 205 (террористический акт), ч. 4 ст. 222.1 (незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ), ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ). По версии следствия, Падиев вместе с другим подозреваемым Батуханом Точиевым по указанию куратора, с которым они общались через интернет, сняли для подозреваемого в убийстве генерала Ахмаджона Курбонова комнату в хостеле в Московской области. Курбонов был задержан 18 декабря 2024 г., на следующий день, 19 декабря, суд арестовал его до 17 февраля.

«Денежные средства для оплаты аренды куратор неоднократно переводил на счет Точиева. При этом Падиев лично ездил в хостел, производил оплату и осуществлял видеосъемку внутри помещения и внешней обстановки на месте, а затем в одном из торговых центров Москвы передал Курбонову ключи от комнаты, в последующем также оплачивал продление аренды», – приводит доводы СК суд.

16 января Басманный суд также должен избрать меру пресечения Точиеву. Ранее этим же днем СК сообщил о задержании Точиева и Падиева. Заказчики преступления еще не установлены, сообщало ведомство.

Кириллов и его помощник Поликарпов были убиты утром 17 декабря в результате взрыва на территории ЖК на юго-востоке Москвы. Взрывное устройство было заложено в самокат, стоявший рядом с подъездом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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