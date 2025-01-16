Суд арестовал еще одного фигуранта дела об убийстве генерала Кириллова

Падиев проходит по ч. 3 ст. 205 (террористический акт), ч. 4 ст. 222.1 (незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ), ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ). По версии следствия, Падиев вместе с другим подозреваемым Батуханом Точиевым по указанию куратора, с которым они общались через интернет, сняли для подозреваемого в убийстве генерала Ахмаджона Курбонова комнату в хостеле в Московской области. Курбонов был задержан 18 декабря 2024 г., на следующий день, 19 декабря, суд арестовал его до 17 февраля.