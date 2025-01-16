Генпрокуратура признала нежелательной канадскую OpenText Corporation
Генпрокуратура РФ признала канадскую информационную компанию OpenText Corporation нежелательной организацией, следует из сообщения. Ведомство обвинило ее в тесном сотрудничестве с американскими спецслужбами и Пентагоном.
Канадская компания является подрядчиком министерства обороны США, поставляет Пентагону программное обеспечение по разграничению доступа и идентификации пользователей компьютерных сетей, сообщает Генпрокуратура, добавляя, что структурное подразделение Micro Focus International, расположенное в Великобритании, «предоставляет украинским силовым ведомствам программное обеспечение и услуги киберзащиты», которые необходимы для сбора данных для нанесения ударов по российским войскам и инфраструктуре.
OpenText была основана в 1991 г. в канадском Ватерлоо. Компания разрабатывает корпоративные приложения и ПО, которое управляет контентом и неструктурированными данными для крупных компаний, государственных учреждений и фирм, оказывающих профессиональные услуги.
OpenText направляет свои продукты на удовлетворение требований к управлению информацией, включая управление большими объемами контента, соблюдение нормативных требований, а также управление мобильным и онлайн-опытом. На 1 августа 2024 г. в компании работали 22 900 человек со всего мира. Так как OpenText – публичная НПО, ее акции котируются на фондовой бирже Торонто и Nasdaq. 7 марта 2022 г. OpenText заявила, что прекращает свою деятельность в России, пока не закончится конфликт на Украине и с Москвы не будут сняты санкции.