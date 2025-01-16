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Генпрокуратура признала нежелательной канадскую OpenText Corporation

Ведомости

Генпрокуратура РФ признала канадскую информационную компанию OpenText Corporation нежелательной организацией, следует из сообщения. Ведомство обвинило ее в тесном сотрудничестве с американскими спецслужбами и Пентагоном.

Канадская компания является подрядчиком министерства обороны США, поставляет Пентагону программное обеспечение по разграничению доступа и идентификации пользователей компьютерных сетей, сообщает Генпрокуратура, добавляя, что структурное подразделение Micro Focus International, расположенное в Великобритании, «предоставляет украинским силовым ведомствам программное обеспечение и услуги киберзащиты», которые необходимы для сбора данных для нанесения ударов по российским войскам и инфраструктуре.

OpenText была основана в 1991 г. в канадском Ватерлоо. Компания разрабатывает корпоративные приложения и ПО, которое управляет контентом и неструктурированными данными для крупных компаний, государственных учреждений и фирм, оказывающих профессиональные услуги.

OpenText направляет свои продукты на удовлетворение требований к управлению информацией, включая управление большими объемами контента, соблюдение нормативных требований, а также управление мобильным и онлайн-опытом. На 1 августа 2024 г. в компании работали 22 900 человек со всего мира. Так как OpenText – публичная НПО, ее акции котируются на фондовой бирже Торонто и Nasdaq. 7 марта 2022 г. OpenText заявила, что прекращает свою деятельность в России, пока не закончится конфликт на Украине и с Москвы не будут сняты санкции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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