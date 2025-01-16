Генпрокуратура признала нежелательной канадскую OpenText Corporation

OpenText направляет свои продукты на удовлетворение требований к управлению информацией, включая управление большими объемами контента, соблюдение нормативных требований, а также управление мобильным и онлайн-опытом. На 1 августа 2024 г. в компании работали 22 900 человек со всего мира. Так как OpenText – публичная НПО, ее акции котируются на фондовой бирже Торонто и Nasdaq. 7 марта 2022 г. OpenText заявила, что прекращает свою деятельность в России, пока не закончится конфликт на Украине и с Москвы не будут сняты санкции.