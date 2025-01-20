Госдума рассмотрит запрет дистанта в медицинском образовании

В августе 2023 г. министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в России нет и никогда не будет полностью дистанционного образования. Он отметил, что дистанционное обучение было вынужденной мерой в период пандемии COVID-19. Сейчас же использование такого формата в ряде случаев связано с безопасностью, в частности, во время сильных морозов зимой или в связи с обстрелами приграничных регионов.