Госдума рассмотрит запрет дистанта в медицинском образовании
Госдума рассмотрит законопроект о запрете на исключительно электронное и дистанционное обучение в среднем медицинском и фармацевтическом образовании, сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.
«На этой неделе рассмотрим законопроект, направленный на повышение качества медицинской помощи. <...> В связи с этим предлагается: <...> установить запрет на применение исключительно электронного и дистанционного обучения при реализации основных программ среднего медицинского и фармацевтического образования», – написал он в Telegram-канале.
По словам Володина, одна из проблем в сфере повышения медицинской квалификации – это то, что зачастую им занимаются «коммерческие организации, не имеющие необходимой инфраструктуры, аттестованных преподавателей и клинической базы для прохождения обучения».
Законопроектом также предлагается закрепить разработку и утверждение типовых дополнительных профессиональных программ медобразования только за Минздравом, а также обязать организации, осуществляющие образовательную деятельность, получить соответствующие заключения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор): «В противном случае обеспечить перевод обучающихся в другие образовательные организации».
В августе 2023 г. министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в России нет и никогда не будет полностью дистанционного образования. Он отметил, что дистанционное обучение было вынужденной мерой в период пандемии COVID-19. Сейчас же использование такого формата в ряде случаев связано с безопасностью, в частности, во время сильных морозов зимой или в связи с обстрелами приграничных регионов.
Минпросвещения в январе 2025 г. опубликовало восемь проектов нормативных правовых актов, предполагающих изменения в работе системы среднего профессионального образования (СПО) в РФ. Ведомство планирует цифровизировать поступление в колледжи, обновить шесть образовательных стандартов и разрешить родителям продлить обучение ребенка по отдельным специальностям, писали «Ведомости».