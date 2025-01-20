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Госдума рассмотрит запрет дистанта в медицинском образовании

Ведомости

Госдума рассмотрит законопроект о запрете на исключительно электронное и дистанционное обучение в среднем медицинском и фармацевтическом образовании, сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

«На этой неделе рассмотрим законопроект, направленный на повышение качества медицинской помощи. <...> В связи с этим предлагается: <...> установить запрет на применение исключительно электронного и дистанционного обучения при реализации основных программ среднего медицинского и фармацевтического образования», – написал он в Telegram-канале.

По словам Володина, одна из проблем в сфере повышения медицинской квалификации – это то, что зачастую им занимаются «коммерческие организации, не имеющие необходимой инфраструктуры, аттестованных преподавателей и клинической базы для прохождения обучения».

Законопроектом также предлагается закрепить разработку и утверждение типовых дополнительных профессиональных программ медобразования только за Минздравом, а также обязать организации, осуществляющие образовательную деятельность, получить соответствующие заключения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор): «В противном случае обеспечить перевод обучающихся в другие образовательные организации».

В августе 2023 г. министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в России нет и никогда не будет полностью дистанционного образования. Он отметил, что дистанционное обучение было вынужденной мерой в период пандемии COVID-19. Сейчас же использование такого формата в ряде случаев связано с безопасностью, в частности, во время сильных морозов зимой или в связи с обстрелами приграничных регионов.

Минпросвещения в январе 2025 г. опубликовало восемь проектов нормативных правовых актов, предполагающих изменения в работе системы среднего профессионального образования (СПО) в РФ. Ведомство планирует цифровизировать поступление в колледжи, обновить шесть образовательных стандартов и разрешить родителям продлить обучение ребенка по отдельным специальностям, писали «Ведомости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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