Роскомнадзор сообщил о сбоях в работе TikTok в России и других странах
Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования с 06:00 мск фиксируют повышенное число жалоб пользователей приложения по созданию коротких видео TikTok на проблемы в его работе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.
В ведомстве уточнили, что сбои обнаружены в том числе у пользователей других стран.
25 января в работе TikTok произошел массовый сбой, убедился корреспондент «Ведомостей». По данным сервиса Downdetector, к 12:10 мск на неполадки пожаловались более 5300 российских пользователей. Всего за сутки на работу TikTok пожаловались 59 934 раз.
19 января пользователи в России также сообщали проблемах с доступом в TikTok. Проблемы наблюдались в Москве (20%), Свердловской (8%), Челябинской (7%), Новосибирской областях (7%), Санкт-Петербурге (6%), Краснодарском крае (6%), Башкортостане (5%) и др. Сбой произошел на фоне прекращения работы приложения в США.
17 января Верховный суд США поддержал закон о праве запрета TikTok из соображений национальной безопасности. Сразу после вступления на пост 20 января среди первых указов президент США Дональд Трамп подписал директиву, которая предписывает генеральному прокурору отложить вступление в силу запрета приложения на 75 дней.