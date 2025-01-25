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Роскомнадзор сообщил о сбоях в работе TikTok в России и других странах

Ведомости

Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования с 06:00 мск фиксируют повышенное число жалоб пользователей приложения по созданию коротких видео TikTok на проблемы в его работе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

В ведомстве уточнили, что сбои обнаружены в том числе у пользователей других стран.

25 января в работе TikTok произошел массовый сбой, убедился корреспондент «Ведомостей». По данным сервиса Downdetector, к 12:10 мск на неполадки пожаловались более 5300 российских пользователей. Всего за сутки на работу TikTok пожаловались 59 934 раз.

19 января пользователи в России также сообщали проблемах с доступом в TikTok. Проблемы наблюдались в Москве (20%), Свердловской (8%), Челябинской (7%), Новосибирской областях (7%), Санкт-Петербурге (6%), Краснодарском крае (6%), Башкортостане (5%) и др. Сбой произошел на фоне прекращения работы приложения в США.

17 января Верховный суд США поддержал закон о праве запрета TikTok из соображений национальной безопасности. Сразу после вступления на пост 20 января среди первых указов президент США Дональд Трамп подписал директиву, которая предписывает генеральному прокурору отложить вступление в силу запрета приложения на 75 дней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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