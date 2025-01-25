Роскомнадзор сообщил о сбоях в работе TikTok в России и других странах

Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования с 06:00 мск фиксируют повышенное число жалоб пользователей приложения по созданию коротких видео TikTok на проблемы в его работе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.