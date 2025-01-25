«Роскосмос» опубликовал снимок крупнейшего айсберга в мире

Айсберг откололся от шельфового ледника Фильхнера еще в 1986 г. и долгое время находился на мели в море Уэдделла. В середине ноября 2023 г. он начал дрейф, пройдя за год около 1400 км, сократив свою площадь на 9% из-за таяния, рассказали в Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте «РИА Новости».