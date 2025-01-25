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«Роскосмос» опубликовал снимок крупнейшего айсберга в мире

Ведомости

Спутник «Метеор-М» зафиксировал крупнейший в мире айсберг A23a, направляющийся к британскому острову Южная Георгия, сообщается в Telegram-канале «Роскосмоса».

По последним данным, площадь айсберга составляет 3672 кв. км, а его вес достигает 1 трлн т.

Айсберг откололся от шельфового ледника Фильхнера еще в 1986 г. и долгое время находился на мели в море Уэдделла. В середине ноября 2023 г. он начал дрейф, пройдя за год около 1400 км, сократив свою площадь на 9% из-за таяния, рассказали в Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте «РИА Новости».

Ледяной гигант по площади почти в два раза превышает Санкт-Петербург и продолжает свое движение в Южном океане. Его приближение к Южной Георгии вызывает интерес ученых, поскольку такие айсберги могут влиять на экосистемы прибрежных вод.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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