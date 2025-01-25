Пашинян обеспокоен ростом эмиграции из армянской диаспоры
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил обеспокоенность тенденцией «эмиграции из диаспоры», под которой понимается утрата культурной и национальной идентичности армян за рубежом. Об этом пишет агентство «Новости-Армения».
На встрече с представителями армянской общины Швейцарии он подчеркнул, что такая эмиграция зачастую сильнее, чем физический переезд из Армении.
«Человек, будучи армянином по происхождению, на армянском не говорит, на армянском не читает, не живет по армянским традициям – это эмиграция. И в какой-то момент «Х», даже сохранив свою фамилию, он не ассоциирует себя с армянской нацией», – заявил Пашинян, отметив, что масштаб этой тенденции в диаспоре сейчас превышает эмиграцию из самой Армении.
В октябре 2024 г. премьер-министр называл основными причинами физической эмиграции из страны отсутствие рабочих мест, низкий уровень оплаты труда и опасения, связанные со службой в армии.