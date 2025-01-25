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Пашинян обеспокоен ростом эмиграции из армянской диаспоры

Ведомости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил обеспокоенность тенденцией «эмиграции из диаспоры», под которой понимается утрата культурной и национальной идентичности армян за рубежом. Об этом пишет агентство «Новости-Армения».

На встрече с представителями армянской общины Швейцарии он подчеркнул, что такая эмиграция зачастую сильнее, чем физический переезд из Армении.

«Человек, будучи армянином по происхождению, на армянском не говорит, на армянском не читает, не живет по армянским традициям – это эмиграция. И в какой-то момент «Х», даже сохранив свою фамилию, он не ассоциирует себя с армянской нацией», – заявил Пашинян, отметив, что масштаб этой тенденции в диаспоре сейчас превышает эмиграцию из самой Армении.

В октябре 2024 г. премьер-министр называл основными причинами физической эмиграции из страны отсутствие рабочих мест, низкий уровень оплаты труда и опасения, связанные со службой в армии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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