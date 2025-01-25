Пашинян обеспокоен ростом эмиграции из армянской диаспоры

«Человек, будучи армянином по происхождению, на армянском не говорит, на армянском не читает, не живет по армянским традициям – это эмиграция. И в какой-то момент «Х», даже сохранив свою фамилию, он не ассоциирует себя с армянской нацией», – заявил Пашинян, отметив, что масштаб этой тенденции в диаспоре сейчас превышает эмиграцию из самой Армении.