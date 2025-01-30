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Самолеты в Бельгии перенаправляют в другие страны из-за технического сбоя

Ведомости

Все самолеты, которые находились в воздушном пространстве Бельгии, перенаправляются в соседние страны из-за технического сбоя у диспетчерской службы Skeye. Об этом сообщает бельгийский телеканал Rtl со ссылкой на отчет службы.

«Воздушное пространство Бельгии закрыто из-за технического сбоя в Skeye. Проблема возникла в 15:00 по местному времени (17:00 мск) со стороны системы управления воздушным транспортом, которую использовал Skeye, и она не сработала должным образом», – передает Rtl.

Это стало причиной, по которой самолеты начали перенаправлять в соседние страны. Позднее стало известно, что причиной технического сбоя стал отказ основного радара Центра контроля за безопасностью авиасообщения. Об этом написала газета Le Soir.

29 января пассажирский Boeing 737, летевший рейсом Дубай – Москва под номером DP992 (авиакомпания «Победа»), подал сигнал бедствия над Каспийским морем. Как заявили в «Победе», самолет приземлился в Астрахани. Сигнал был подан по причине ложного срабатывания датчика одной из систем, пояснила компания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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