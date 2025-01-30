Самолеты в Бельгии перенаправляют в другие страны из-за технического сбоя
Все самолеты, которые находились в воздушном пространстве Бельгии, перенаправляются в соседние страны из-за технического сбоя у диспетчерской службы Skeye. Об этом сообщает бельгийский телеканал Rtl со ссылкой на отчет службы.
«Воздушное пространство Бельгии закрыто из-за технического сбоя в Skeye. Проблема возникла в 15:00 по местному времени (17:00 мск) со стороны системы управления воздушным транспортом, которую использовал Skeye, и она не сработала должным образом», – передает Rtl.
Это стало причиной, по которой самолеты начали перенаправлять в соседние страны. Позднее стало известно, что причиной технического сбоя стал отказ основного радара Центра контроля за безопасностью авиасообщения. Об этом написала газета Le Soir.
29 января пассажирский Boeing 737, летевший рейсом Дубай – Москва под номером DP992 (авиакомпания «Победа»), подал сигнал бедствия над Каспийским морем. Как заявили в «Победе», самолет приземлился в Астрахани. Сигнал был подан по причине ложного срабатывания датчика одной из систем, пояснила компания.