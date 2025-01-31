Черные ящики с упавших в Вашингтоне самолета и вертолета еще не извлекли

«Мы рассмотрим всех людей, которые были вовлечены в этот инцидент, – сказала глава агентства. – Мы изучим самолет, вертолет и условия, в которых они эксплуатировались». Хомэнди добавила, что на месте сейчас работают почти 50 человек из агентства. Она призвала общественность дать агентству время на проверку фактов в ходе расследования причин крушения в реку Потомак.