Черные ящики с упавших в Вашингтоне самолета и вертолета еще не извлекли
Бортовые самописцы с потерпевших крушение в столице США самолета и вертолета еще не нашли, сообщила председатель Национального совета по безопасности на транспорте (НСБТ) Дженнифер Хоменди.
«Мы пока не извлекли самописцы. Мы знаем, что они там. Они находятся под водой. Для НСБТ это не является чем-то необычным. Мы уже много раз извлекали бортовые самописцы из-под воды», – сказала Хомэнди на пресс-брифинге по инциденту.
Член совета Тодд Инман сообщил во время общения с прессой, что агентство рассчитывает извлечь самописцы как с пассажирского самолета, так и с военного вертолета.
Хоменди заметила, что расследование будет учитывать «человеческий фактор, технику и окружающую среду» для определения причины смертельного столкновения.
«Мы рассмотрим всех людей, которые были вовлечены в этот инцидент, – сказала глава агентства. – Мы изучим самолет, вертолет и условия, в которых они эксплуатировались». Хомэнди добавила, что на месте сейчас работают почти 50 человек из агентства. Она призвала общественность дать агентству время на проверку фактов в ходе расследования причин крушения в реку Потомак.
Инман заявил, что цель совета – выпустить предварительный отчет о причине столкновения самолета и вертолета в течение 30 дней. Окончательный отчет будет опубликован после завершения сбора всех фактов и расследования, добавил Инман.
«Наша следственная группа будет находиться на месте столько, сколько потребуется, чтобы собрать все улики и установить все факты, необходимые для определения вероятной причины происшествия, – сказал он. – Наша миссия – понять не только, что произошло, но и почему это произошло, а также предложить изменения, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем».
Генеральный директор American Airlines Роберт Айсом встретился с семьями жертв рейса 5342, сообщил он CNN. Инман сообщил, что агентство позже сегодня проведет брифинг для родственников погибших.
Самолет, следовавший из Уичито, штат Канзас, потерпел крушение в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне 29 января около 21:00 по местному времени (5:00 30 января мск) при заходе на посадку. Это произошло после его столкновения в воздухе с вертолетом UH-60 Black Нawk. Оба воздушных судна упали в реку Потомак.
На борту находились 64 человека, из которых четверо – члены экипажа. В результате катастрофы никто не выжил, заявил начальник пожарной охраны и службы скорой помощи округа Колумбия Джон Доннелли. Сейчас известно, что найдено более 30 тел.